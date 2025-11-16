Video captó el brutal accidente en Puente Aranda que dejó una mujer muerta y varios heridos

En las primeras horas del sábado 15 de noviembre de 2025, un accidente de tránsito sacudió a la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. Una camioneta Renault Arkana, que transitaba a alta velocidad, chocó violentamente contra varios vehículos detenidos en un semáforo, dejando como saldo una víctima mortal y varios heridos.

El siniestro ocurrió en la intersección de la calle 3 con carrera 36, en el barrio Jorge Gaitán Cortés. De acuerdo con videos y fotos compartidos por usuarios en redes sociales, la escena tras el impacto mostraba un panorama de destrucción vehicular y caos en el sector.

Entre los automóviles afectados se encontraba un vehículo de transporte por aplicación en el que viajaba una pasajera de aproximadamente 40 años. La mujer falleció debido a la fuerza del choque. Otras personas, entre ellas un taxista de Radio Taxi Aeropuerto y un motociclista, resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales, según información de la Policía Metropolitana.

“El sonido del impacto fue estremecedor, luego todo fue un caos. Pedimos ayuda y enseguida llegaron las autoridades”, relató un testigo del hecho, que dejó conmocionada a la comunidad de la zona.

Por ahora, las primeras hipótesis apuntan a que la conductora de la camioneta y su copiloto podrían haber estado bajo los efectos del alcohol, una versión que está siendo investigada por las autoridades. De acuerdo con el SIMIT, la conductora no registraba comparendos ni multas previas, un dato que ahora entra en análisis dentro del proceso de indagación.