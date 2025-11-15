La curiosa petición de Uribe a precandidatos del Centro Democrático: “caen en la tentación de hablar de Petro”

El expresidente Álvaro Uribe hizo una vehemente intervención en un conversatorio de su partido, el Centro Democrático, que se llevó a cabo este viernes 14 de noviembre. Entre otras cosas, hizo un llamado para evitar mencionar con tanta frecuencia al presidente Gustavo Petro, que se ha vuelto el tema más frecuente entre los precandidatos presidenciales.

(Lea también: El presidente Petro reaccionó a una propuesta de Uribe sobre las EPS: “se convierte en robo a largo plazo”).

Segú Uribe, es clave que los líderes políticos que aspiran a relevar al primer mandatario en la Casa de Nariño se centren en formular propuestas claras frente a las necesidades que tienen los ciudadanos.

“No más discusiones políticas en las emisoras. No más espacios para referirse a Petro en las emisoras. Hablemos de las soluciones que nos está demandando el país, queridos ciudadanos”, indicó el exmandatario en un discurso.

Entre otras cosas, manifestó que los precandidatos presidenciales lo hacen “sufrir” porque si bien considera que están preparados y que estudian los temas del país, se refieren al presidente Petro una y otra vez.

“Sufro porque entonces caen en la tentación de hablar de Petro, caen en la tentación de entrar en las discusiones de la mecánica política. (...) Esas discusiones generan mucho morbo, generan mucha noticia, pero no fijan credibilidad. Lo que los colombianos están reclamando hoy es cómo resolver ese problema económico tan grave”, advirtió el primer mandatario.

Petro rechazó propuesta de salud de Uribe

El expresidente Uribe ha estado muy activo en sus discursos políticos durante los últimos días. De hecho, recientemente reveló algunas propuestas que consideró útiles para resolver los problemas que afronta el sistema de salud.

“Yo creo que se van a necesitar unos contratos de estabilidad a largo plazo (para las EPS). Decirle: vuelva a invertir, tiene estos beneficios, tiene estos créditos, tiene estas ayudas", indicó el exmandatario.

La idea, sin embargo, fue duramente criticada por el presidente Petro a través de su cuenta oficial en la red social X.

“Contratos de largo plazo con la EPS aseguradoras, no importa los beneficios tributarios, se convierte en robo a largo plazo, como hasta ahora ha sido”, expresó Petro.