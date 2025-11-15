Familia de menor quemada en 80% del cuerpo pide ayuda económica urgente para continuar su tratamiento

La historia de una adolescente de 15 años que permanece hospitalizada en Cali tras sufrir quemaduras en el 80 % de su cuerpo encendió las alarmas sobre un caso que combina dolor, indignación e impunidad. Mientras la joven enfrenta uno de los procesos médicos más complejos posibles, su familia denuncia que los presuntos responsables continúan en libertad.

Según relató Johana Amaya, madre de la menor, al medio Noticias RCN, el ataque fue perpetrado por cuatro adolescentes que, hasta el momento, no han recibido ninguna medida judicial. Para la familia, lo ocurrido fue un acto completamente intencional y, por eso, han insistido en que la investigación avance con celeridad para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Desde el día del ataque, la menor permanece internada y sometida a un doloroso y prolongado tratamiento para reconstruir las zonas afectadas. “Todos los días le están sacando piel del estómago, de la espalda, para poderla insertar”, explicó la madre, visiblemente afectada por la situación.

La joven ha sido intervenida quirúrgicamente en 48 ocasiones desde su ingreso al hospital, cada una de ellas implicando injertos de piel y cuidados especializados. El pronóstico es reservado, y el proceso de recuperación podría extenderse durante meses o incluso años.

¿Qué pide la familia de la menor?

Por eso, la madre hizo un llamado urgente a las autoridades y a la comunidad:“¿Cómo pueden creer que pueden quemar a una niña viva y dejar a los que la quemaron como si nada, que porque son menores de edad? Yo pido que por favor nos ayuden, que nos colaboren, a que se haga justicia”.

Identificada por su familia como una joven alegre, dedicada al estudio y apasionada por el baile, su vida cambió radicalmente tras el ataque. Sus padres expresan preocupación por su futuro educativo, emocional y físico, mientras intentan aferrarse a su recuperación en medio de un panorama incierto.

Mientras tanto, el caso sigue sin avances significativos en materia judicial, lo que ha aumentado la frustración de los familiares, quienes insisten en que la gravedad de los hechos exige respuestas rápidas y contundentes.