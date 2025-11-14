¿Solo faltó la piñata del cambio? Seguidor de Gustavo Petro decoró su fiesta al estilo del ‘Pacto Histórico’

El domingo 31 de mayo de 2026, los colombianos volverán a las urnas para conocer el nombre de quien reemplazará a Gustavo Petro en La Casa de Nariño ; político que tiene detrás de él a una oleada de participantes que han celebrado cada logro desde el inicio de su mandato en 2022 y que culmina en agosto del siguiente año. Es tal el cariño que le tienen al mandatario que uno de sus seguidores se volvió viral al decorar su fiesta de cumpleaños con cosas asociadas al presidente.

La usuaria de Tiktok, ‘@geraldinadas’, fue la encargada de publicar un clip que en menos de 24 horas superó la barrera de las 192.000 reproducciones en la plataforma china, en la que se la fiesta de cumpleaños de un hombre en la que resaltaba una torta de tres pisos pintada de amarillo, azul y rojo; y que tenía varios apliques con imágenes de Petro y de su partido el Pacto Histórico.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> “Se ha incautado la mayor cantidad de cocaína en la historia del mundo”: Petro saca pecho en ceremonia policial

Gustavo Petro exalta que su gobierno es el que más ha incautado cocaína a nivel mundial. Foto: Ovidio González - Presidencia

Más allá de las visualizaciones fueron muchos los comentarios positivos que relucieron en la publicación; a pesar de que a Petro le han llovido críticas en los últimos días luego de la intervención del presidente en la Cumbre de la Celac en Santa Marta, por la que muchos lo están señalando de haber estado, presuntamente, bajo los efectos del alcohol

“Feliz cumpleaños y que viva la política del cambio”, “Ojalá no les cayera mal el pastel”, “Hoy conocí la envidia”, “Si no me celebran el cumpleaños así, no quiero nada”, “Que buen gusto. Para paladares exquisitos”, “No me pregunten, solo démela de cumpleaños”, “No quiero esa torta, la necesito”, “Eso es prácticamente un altar”, y “No hay que avergonzarse de nada”, fueron algunas de las reacciones en redes.