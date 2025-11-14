Las fotografías inéditas que muestran los meses después de la tragedia de Armero

Betty Elder (1937-2021) fue una fotógrafa estadounidense que acudió con un lente paciente y amable a las escenas posteriores a la tragedia de Armero. Durante varios años retrató como sus habitantes intentaban reconstruir poco a poco sus vidas.

Después de que la erupción del volcán Nevado del Ruiz arrasara completamente con Armero y dejara cerca de 25.000 muertos, Elder recorrió con su cámara los campos de la zona, las tiendas de campaña, las nuevas casas construídas y los pueblos aledaños donde habitaban quienes alguna vez poblaron Armero.

Entre homenajes a sus muertos, risas nuevas y las intenciones de rehacer sus vidas, las imágenes muestran una cara poco vista de la catástrofe, recordando que, aunque Armero quedó enterrada entre el lodo, muchos de sus pobladores no se rindieron.

Estas son algunas de las imágenes que presentó la Biblioteca Nacional en el Fondo Fotográfico Betty Elder, que además incluye la edición digital del libro Memorias de un Cataclismo. Este tiene fotos de la autora y textos de la periodista ana María Urbina, quien reunió datos y testimonios de sobrevivientes y rescatistas, 10 años después de la tragedia.

0 of 13 Siembra. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Árbol solitario. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Tiendas de campaña. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Guayabal, Barrio Suizo, proyecto de auto-construcción - Secuencia 2. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Salón de clase. (Biblioteca Nacional de Colombia.) Retomando la vieja tradición de la guadua.. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Lérida; Antioquia presente. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Las ayudas - secuencia 1. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) La lluvia y el sol en 1987. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Paros cívicos. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Volcán del Ruiz. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Nuevos horizontes. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.) Varios cientos de casas. (Betty Elder - Biblioteca Nacional de Colombia.)

El archivo cuenta con 120 imágenes donadas por sus hijas, quienes lo digitalizaron y entregaron a la Biblioteca. El libro, por su parte, nunca fue publicado y apenas ahora ve la luz.