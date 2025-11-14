El presidente Petro reaccionó a una propuesta de Uribe sobre las EPS: “se convierte en robo a largo plazo”

El presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe tuvieron un fuerte choque en redes sociales por un desacuerdo sobre el sistema de salud. El primer mandatario cuestionó unas declaraciones que hizo Uribe durante un evento virtual de su partido, el Centro Democrático.

(Lea también: Fiscalía le abrió indagación al ministro Armando Benedetti: esta es la razón).

De hecho, la cuenta oficial del Centro Democrático en la red social X compartió una intervención del expresidente Uribe, quien señaló que hay que hacer cambios profundos en el sistema de salud para conseguir un mejor desempeño financiero.

Según el expresidente, a las EPS se les podrían dar beneficios tributarios una vez consigan certificaciones de calidad en la prestación de los servicios.

“Ahí viene otro tema, y si hay un cambio de Gobierno y eso se afecta, yo creo que se van a necesitar unos contratos de estabilidad a largo plazo. Decirle: vuelva a invertir, tiene estos beneficios, tiene estos créditos, tiene estas ayudas”, expresó el exmandatario.

Así mismo, indicó que hay que contrarrestar la burocracia estatal e impulsar la telemedicina.

Petro aseguró que la idea de Uribe podría convertirse en un “robo a largo plazo”

Las propuestas del expresidente, sin embargo, fueron cuestionadas por el presidente Petro, quien se refirió al tema también en su cuenta de X.

“Contratos de largo plazo con la EPS aseguradoras, no importa los beneficios tributarios, se convierte en robo a largo plazo, como hasta ahora ha sido”, indicó el primer mandatario en su publicación.

Luego, criticó duramente la intención de su contradictor de generar incentivos para que los privados participen en el sistema de salud.

“Dejen de pensar en sistemas cleptocráticos para la salud. La salud no debe ser un negocio sino un derecho”, concluyó Petro en su trino.

Lo cierto es que el futuro de las EPS está en veremos a raíz de las dificultades que han tenido para pagar sus deudas y los problemas financieros que llevan enfrentando desde hace varios años. En ese contexto, el Gobierno Nacional está impulsando una reforma a la salud que en la actualidad está estancada en la Comisión Séptima del Senado, donde tiene varios detractores.

Según la tesis del Gobierno, la reforma debe ser aprobada para evitar el colapso del sistema. La oposición, en cambio, ha señalado que el proyecto de ley es inconveniente