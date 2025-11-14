Dorado Tarde: Número ganador del 14 de noviembre del 2025

El Dorado Tarde es una de las modalidades más populares del juego de chance en Colombia. Se trata esencialmente de una lotería que se basa en el sorteo de un número de cuatro cifras (del 0000 al 9999). El jugador debe seleccionar el número o la combinación de números que cree que resultará ganador y realizar una apuesta con un monto determinado. El sorteo se realiza diariamente, de lunes a sábado, a las 3:30 de la tarde (hora de Colombia).

El funcionamiento principal de este juego se centra en la modalidad de la apuesta. El Dorado Tarde ofrece varias opciones al apostador para que pueda ganar dinero acertando una, dos, tres o las cuatro cifras del número sorteado. Por ejemplo, si se elige la modalidad “Cuatro Cifras”, el jugador debe acertar el número completo en el orden exacto para ganar el premio mayor, que paga miles de veces lo apostado. También puede apostar a las “Tres Cifras” (acertando las últimas tres en orden) o a las “Dos Cifras” (acertando las dos últimas en orden), que ofrecen premios más pequeños pero mayores probabilidades de ganar.

Las ganancias están directamente relacionadas con el monto apostado y la modalidad elegida. Mientras más cifras se acierten, y si se logra en el orden exacto, mayor será el premio. Por ejemplo, ganar con cuatro cifras en orden exacto puede pagar hasta 4.500 veces el valor de la apuesta. Es importante recordar que el chance es un juego regulado y todos los premios están sujetos a las normas fiscales colombianas, incluyendo la retención en la fuente del 20% si el valor del premio supera una cifra mínima establecida por ley.

Número ganador del Dorado Tarde del 14 de noviembre

Número ganador: 9370

La quinta: 2