Fiscalía acusa formalmente a ‘Papá Pitufo’ por pagar dádivas a funcionarios, para que pudiera contrabandear

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Diego Marín Buitrago o ‘El Viejo’ como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

El hoy procesado sería el cabecilla de un grupo delincuencial que habría cooptado a funcionarios de diferentes entidades e integrantes de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) para que, a cambio de dinero, facilitaran el ingreso al país, tránsito y comercialización de mercancía de contrabando.

Lea también: Autoridades recapturaron a dos de los hombres que se fugaron de la Estación de Policía de Barrios Unidos

Los elementos materiales probatorios obtenidos por una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción dan cuenta de que Marín Buitrago, entre septiembre de 2023 y febrero de 2024, habría fijado montos mensuales de 3’500.000 pesos para patrulleros y de 5’000.000 de pesos para oficiales que colaboraran con la organización ilícita.

Adicionalmente, estaría involucrado en 4 eventos delictivos en los que directamente pagó coimas a uniformados de la Policía Nacional; y otros 17 sucesos ilícitos en los que presuntamente, a través de subalternos suyos, concertó la entrega de dinero en efectivo y vehículos de gama alta a diferentes servidores públicos, y puso a disposición de un oficial de la Polfa un apartamento en Cartagena (Bolívar) para que lo ocupara por tiempo indefinido.

Por disposición del juez penal especializado de Bogotá al que le correspondió el caso, la audiencia preparatoria de juicio comenzará en febrero de 2026.

‘Papá Pitufo y su vinculación con la campaña de Petro presidente

Igualmente, la figura de este ‘Zar del contrabando’ tomó relevancia cuando se filtró que presuntamente ‘Papá Pitufo’ habría infiltrado la campaña del presidente Gustavo petro en 2022.

Al respecto, el mandatario afirmó que este dinero fue detectado y de vuelto antes de que fuera parte de la contabilidad de la campaña. Petro se ha referido a Diego Marín de la siguiente manera:

“El ‘Pitufo’ es un traqueto más, poderoso sí, pero que ha gozado, a diferencia de los otros traquetos que mueren o que son extraditados o que los matan sus propios segundones, de total impunidad en Colombia”.