Envían a la cárcel a mujer señalada de matar a golpes a su hijastra de 6 años

En el Urabá Antioqueño, una mujer fue capturada y judicializada, el 8 de noviembre, por el presunto asesinato de una menor de seis años. La señalada, de 36 años, habría atacado a su hijastra a golpes causándole la muerte.

Recientemente, se conoció que la fiscalía le imputó a la mujer el delito de feminicidio agravado y, aunque ella se negó a aceptar los cargos, el juez determinó encarcelarla inmediatamente.

Un caso aberrante

El presunto asesinato sucedió el 5 de noviembre, cuando se reportó la muerte de la menor, de quien se sabe que vivía con su padre y su madrastra. La niña presentaba múltiples signos de violencia, y aunque fue llevada a un centro asistencial, al llegar ya se encontraba sin signos vitales.

Cuando las autoridades le preguntaron a la mujer por lo sucedido, ella aseguró que su hijastra se había caído de lavadero. Sin embargo, el análisis de Medicina Legal descartó rápidamente esta hipótesis.

El informe de la institución dijo que la causa de la muerte estaba ligada a múltiples traumas en el cuerpo de la niña, y señaló que la evidencia indicaba un patrón de torturas y maltrato infantil sistemático.

La Policía capturó a la mujer el 8 de noviembre en el barrio El Bosque, en Chigorodó, Antioquia, en cumplimiento de una orden judicial emitida ese mismo día por el Juzgado Promiscuo Municipal de Vigía del Fuerte.

La judicialización de la presunta responsable fue el resultado de la articulación de la Seccional de Protección y Servicios Especiales del Departamento de Policía Urabá y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General.