Tiroteo a las afueras de un hospital en Cali dejó varias personas heridas

El martes 11 de noviembre, en horas de la noche, se reportaron tres personas heridas por un tiroteo al frente del hospital Primitivo Iglesias, en la comuna 8 de cali. Según testigos, la balacera sucedió mientras familiares esperaban información sobre el estado de un hombre que había ingresado herido con arma de fuego.

Varios sujetos armados llegaron a disparar en su contra e hirieron a dos parientes del hombre, quienes quedaron con heridas considerablemente graves, y a una persona que estaba en la zona. Según datos de el País, la Policía afirmó que los tres lesionados se encuentran estables.

El hecho se suma a una racha violenta en la ciudad, después de que se registraran ocho asesinatos en diferentes barrios de la capital del Valle, tan solo el lunes 8 de noviembre.

Amenazas en otro hospital de Cali

El 16 de octubre de este año, el hospital san juan de Dios vivió momentos de pánico cuando varios hombres en moticletas entraron al lugar y amenazaron al personal médico.

Los individuos llevaban a tres personas heridas de bala, víctimas de un ataque sicarial en el barrio Sucre, y le apuntaron con armas a los médicos y enfermeros exigiendo que les atendieran con urgencia.

Trabajadores del hospital dijeron que ese tipo de situaciones eran recurrentes y pidieron acompañamiento policial en las intalaciones.

La capital del Valle sigue intentando hacer frente a la violencia que, según cifras de este año, sigue cobrando cifras constantemente.