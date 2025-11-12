“No siga JODIENDO a los colombianos”: Vicky Dávila tras decisión de Petro de suspender intercambio de información con agencias de EEUU

Vicky Dávila, precandidata por firmas a la presidencia, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. (Foto: tomada de Facebook Vicky Dávila y Presidencia)

Vicky Dávila, precandidata presidencial por firmas para las elecciones del 2026, arremetió contra el presidente Gustavo Petro tras ordenar no compartir información con las agencias de seguridad de EEUU por los ataques en el Caribe. El mandatario tomó la decisión al conocer que lo mismo hizo el gobierno del Reino Unido.

La precandidata reaccionó ante la decisión a través de sus redes sociales, en donde publicó un fuerte mensaje en contra del presidente.

Fuerte reacción de Vicky Dávila contra el presidente por suspender el intercambio de información con Estados Unidos

El presidente hizo el anuncio a través de su cuenta de X, antes Twitter, en donde escribió: “Se da ordena todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses. Tal medida se mantendrá mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe. La lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño“.

La precandidata escribió en respuesta: “Petro sígale haciendo daño a Colombia y favoreciendo el hampa… a los narcos… si el país no coopera con las agencias internacionales de inteligencia, seguiremos nadando en coca y ganará el crimen. No siga JODIENDO a los colombianos“.

Los usuarios de internet le respondieron a Dávila diciendo: “Pero llevamos 50 años nadando en coca, en estricta complicidad con los gringos”, “Y después se queja. Esta decisión es una colaboración manifiesta y explicita con el narcotráfico”, “¿Para quien trabaja está gente? Porque para Colombia no es. Completamente entregados, vendidos al imperio. Adelante, presidente @petrogustavo, Colombia debe ser protegida en su soberanía y su dignidad" y “Y acaso Estados Unidos nos comunica a nosotros lo que hace a nivel de inteligencia?”.