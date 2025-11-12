Más de 30 muertos tras la caída de un autobús a un abismo

Más de 30 personas perdieron la vida luego de que un autobús cayera a un abismo en la provincia de Camaná, en Arequipa (Perú), durante la madrugada de este miércoles 12 de noviembre. El vehículo se precipitó al vacío a la altura del kilómetro 780 de la carretera Panamericana Sur, tras colisionar con una camioneta, según reportó la agencia estatal Andina.

El impacto provocó que el bus se saliera de la vía y terminara en un barranco, generando una de las tragedias viales más graves registradas en el país durante 2025.

Decenas de heridos son atendidos en hospitales locales

Walter Oporto, gerente regional de Salud de Arequipa, confirmó que al menos una decena de personas resultaron heridas y fueron trasladadas a diferentes centros médicos de la zona. Equipos de rescate y unidades médicas continúan trabajando para estabilizar a los sobrevivientes y recuperar los cuerpos de las víctimas.

La magnitud del accidente ha colapsado parcialmente los servicios hospitalarios de Camaná, donde las autoridades locales han pedido apoyo adicional a las regiones cercanas.

Fiscalía y Sutran investigan las causas del siniestro

La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que colaborará con la Policía Nacional del Perú para esclarecer los hechos.

Por su parte, la Fiscalía peruana informó en la red social X que sus equipos participaron en el levantamiento de los cuerpos y en la coordinación de las necropsias correspondientes, mientras continúan las diligencias para determinar responsabilidades.

Accidentes viales en Perú: una estadística alarmante

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial del Ministerio de Transportes, en el primer trimestre de 2025 se registraron más de 21.000 siniestros viales en todo el país, con un saldo de 707 personas fallecidas. Estos datos reflejan la urgencia de fortalecer las políticas de prevención, control y mantenimiento de las vías nacionales.