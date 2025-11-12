Judicializan a hombre que lesionó a un canino gravemente por haberle quitado un pedazo de carne

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Fernando Alonso Oviedo como presunto responsable de agredir físicamente a un canino en una finca de Montecristo (Bolívar), el pasado 3 de noviembre. Hecho que fue conocido y publicado a través de redes sociales.

Lea también: De no creer, el perro que fue brutalmente atacado en vídeo se llamaba ‘sicario’: humanamente le cambiaron el nombre

Una fiscal del Grupo Especializado para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Seccional Bolívar imputó a este hombre el delito de lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal agravada. El cargo fue aceptado.

De acuerdo con la investigación, un perro de su propiedad se habría llevado un pedazo de carne que estaba en un mesón, y se la comió. Esto, al parecer, generó la violenta reacción de Oviedo Sánchez, que golpeó al canino con un látigo, lo lanzó al piso y lo pateó.

El señalado agresor se presentó en la estación de policía de Yarumal (Antioquia), el pasado 7 de noviembre, y entregó al animal para que fuera valorado por personal veterinario especializado. Producto de los resultados que dan cuenta del estado de salud y la afectación al perro, la Fiscalía orientó los actos investigativos y la imputación realizada el día de hoy.