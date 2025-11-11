Los caminos posibles después del bachillerato: tenga esto en cuenta si su hijo está a punto del colegio

Hace pocas semanas, el Icfes publicó los resultados de las Pruebas Saber 11 realizadas para los colegios que se rigen por el calendario A. En su página web, más de 725.000 estudiantes pueden saber cómo les fue en la prueba que califica sus competencias en lectura crítica, matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales e inglés.

A partir del puntaje obtenido, que puede ser de entre 0 y 500, pueden hacer un diagnóstico de su educación y comenzar a pensar en opciones para su futuro. Es bien sabido que una puntuación alta abre puertas a cupos, becas y apoyos de educación superior como el programa Quiero Estudiar de la Universidad de los Andes, el programa Jóvenes a la U de la Alcaldía de Bogotá y la beca Mejores Bachilleres que ofrece la Alcaldía de Medellín.

Lea también: Alcalde de Cali anuncia comisión para planificar metro subterráneo

Si su hijo o algún familiar suyo está atravesando el proceso de analizar opciones para su futuro, conozca lo que debe saber para decidir de manera informada.

Los caminos posibles

Ana María Gordillo, country product manager y orientadora académica de la organización educativa EF, afirma que en los meses siguientes a la graduación de bachillerato, los caminos más considerados son:

Ingresar de inmediato a una carrera profesional: Requiere pasar procesos de admisión que usan el puntaje Saber 11 o pruebas internas.

Requiere pasar procesos de admisión que usan el puntaje Saber 11 o pruebas internas. Formación técnica o tecnológica: Estudiar programas más cortos enfocados en empleabilidad rápida.

Estudiar programas más cortos enfocados en empleabilidad rápida. Preuniversitario o curso de refuerzo: Fortalece áreas débiles para volver a aplicar a la universidad.

Fortalece áreas débiles para volver a aplicar a la universidad. “Pausa inteligente” con propósito: Tomar entre 3 y 12 meses para aclarar la vocación, fortalecer habilidades y construir un perfil más competitivo antes de matricularse o buscar alguna beca o apoyo.

Tomar entre 3 y 12 meses para aclarar la vocación, fortalecer habilidades y construir un perfil más competitivo antes de matricularse o buscar alguna beca o apoyo. Inmersión en un segundo idioma o tercer idioma: Estudiar inglés u otro idioma en el exterior entre 3 y 6 meses.

Tomarse un año sabático

De hecho, el comité de admisiones de Harvard, recomienda posponer el ingreso a la universidad por un año para viajar, trabajar, o ocuparse en un proyecto especial. Con esta medida, la prestigiosa universidad buscan evitar el desgaste en los estudiantes y garantizar que se gradúen.

“Entre los 16 y los 18 años se toma una de las decisiones más costosas de la vida: qué estudiar y dónde. Antes de pagar cinco años de matrícula, vale la pena que el estudiante pruebe, contraste intereses, gane independencia y alcance un nivel de inglés competitivo. Eso mejora la permanencia cuando entra a la universidad”, afirma Daniel Cardona, psicólogo clínico y experto en salud mental.

La importancia del inglés

El último EF English Proficiency Index (EF EPI), publicado en noviembre de 2025 y que mide el dominio del inglés en más de 100 países, clasifica a Colombia en nivel “bajo”. El país ocupa el puesto 76 a nivel mundial y el 17 en la región, siendo uno de los más bajos de América Latina. En el grupo de 18 a 20 años el resultado es peor: el dominio del inglés pasó de “bajo” en 2024 a “muy bajo” en 2025.

Según un informe de ANIF, Centro de Estudios Económicos, dominar el inglés eleva hasta en 15,5 % la probabilidad de conseguir empleo y 24,5 % la de acceder a mejores salarios.

Ana María Gordillo, afirma que “un joven colombiano que compite por becas, pasantías internacionales o primeros empleos en sectores tecnológicos arranca en desventaja si no maneja inglés”. La experta agrega que “el mercado laboral premia al perfil bilingüe: con el trabajo remoto, las empresas contratan talento joven en cualquier país y priorizan quienes pueden comunicarse en inglés desde el día uno.”

Le puede interesar: “¿Por qué no tengo acceso a la justicia?”: Benedetti al Procurador por la indagación que le abrió

¿Cómo elegir carrera sin arrepentirse al instante?

Según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), muchos jóvenes en Colombia elige alguna de las carreras tradicionales, como Administración de Empresas, Medicina y Derecho, porque consideran que tiene salida laboral, sin pararse a pensar si realmente se identifican con esas profesiones. Para evitar decisiones impulsivas, el psicólogo Daniel Cardona, sugiere que todo estudiante se haga, al menos, estas cinco preguntas: