Benedetti denuncia allanamiento y acusa a magistrada Lombana de persecución

El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, denunció este martes un allanamiento a su vivienda, al que calificó como un abuso de poder dirigido por la magistrada Cristina Lombana. La declaración, hecha a través de sus redes sociales, ha desatado un fuerte debate político y jurídico que rápidamente se volvió tendencia en Google Discover y en plataformas sociales.

“En este momento denuncio que están allanando mi hogar en un abuso de poder de la demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana”, escribió Benedetti, asegurando que el procedimiento no tiene sustento legal, pues la Corte Suprema de Justicia solo tiene competencia sobre congresistas en ejercicio, y él dejó el cargo hace más de tres años.

“Siete años de acoso judicial”: Benedetti insiste en persecución sin pruebas

Benedetti afirmó que Lombana ha sido recusada dos veces por mostrar interés en incriminarlo y que, pese a ello, ha extendido las pesquisas hacia su entorno familiar, incluyendo 50 allegados y menores de edad.Según su denuncia, la magistrada habría ordenado investigaciones financieras sin las facultades para hacerlo, y habría filtrado información de sus procesos a medios y a organismos internacionales.

“Ella no investiga, explora el planeta Tierra a ver si cometí un delito”, escribió el ministro, señalando que desde 2002 ha respondido ante la justicia “con la cara en alto”.

Supuestos vínculos con el FBI y un “montaje judicial”

El funcionario aseguró que la magistrada estaría entregando información manipulada al FBI, lo que violaría su debido proceso y podría configurar una colaboración irregular internacional.Benedetti citó las advertencias del periodista Gonzalo Guillén, quien en julio pasado habló de un supuesto “montaje” en su contra en el que también habrían participado el abogado Diego Cadena y un exconductor vinculado a casos de narcotráfico.

“Parece que la magistrada Lombana hace parte de la banda del montaje”, dijo Benedetti, recordando que el “narcochofer” y Guillén ya habían denunciado una operación similar contra Iván Cepeda y Miguel Ángel del Río.

Benedetti acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos

En su declaración, Benedetti aseguró que llevará su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por lo que considera una persecución judicial de más de siete años, con más de 200 testigos sin pruebas concretas.Pidió a la Procuraduría General y a los magistrados de la Corte Suprema que intervengan para detener lo que llamó una “obsesión” en su contra.

“Espero escuchen mi llamado de atención. Insisto en la súplica”, concluyó el ministro, solicitando a los medios seguimiento al allanamiento y al proceso judicial.