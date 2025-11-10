Tragedia: niña colombiana de tres años murió ahogada en Panamá

En medio del naufragio de un barco pesquero donde se transportaban 21 personas migrantes, una niña colombiana de tres años murió ahogada, según informaron las autoridades del país.

En un comunicado, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) anunció que el siniestro ocurrió en el corregimiento de Santa Isabel, provincia de Colón. Desde un muelle no autorizado, zarpó una embarcación llamada “OE” que llevaba a 18 adultos migrantes y tres menores de edad. Según la AMP, el vehículo estaba acreditado exclusivamente para la pesca artesanal y tenía la patente de navegación vencida desde julio de 2014.

Lea también: Urgente: fallecieron funcionarios de la Registraduría que iban en avioneta accidentada

Aunque las autoridades pudieron intervenir el bote y rescatar a las personas, la niña colombiana perdió la vida, pues no respondió a las maniobras de reanimación cardiopulmonar. “Lamentamos profundamente la pérdida de esta vida humana y expresamos nuestra solidaridad y condolencias a los familiares de la menor”, manifestaron en un comunicado.

Se confirmó que quien operaba la embarcación era un ciudadano colombiano y que esta “no contaba con las condiciones requeridas para el transporte de pasajeros”.

La personería de santa Isabel anunció que presentará ante un juez de garantías a dos hombres, aprehendidos por el Servicio Aeronaval de Panamá, por homicidio culposo en el caso de este naufragio.

Otro caso similar

En febrero de este año ocurrió un accidente parecido. Una embarcación que transportaba a 19 migrantes colombianos y venezolanos y era operada por dos personas de Panamá, naufragó en aguas del archipiélago Guna Yala. En esa ocasión, una niña de ocho años proveniente de Venezuela fue la única víctima fatal del hecho.

El Servicio Nacional de Frontreras de Panamá afirmó que “fuertes oleajes causados por el mal tiempo” habrían provocado el accidente.