Se accidentó avioneta donde viajaban funcionarios de la Registraduría

Una avioneta donde se desplazaban tres integrantes de la Delegación Departamental de Vaupés de la Registraduría se accidentó minutos después de despegar, según anunció la entidad en su cuenta de X.

La aeronave cubría la ruta Yavarate - Papunahua - Bocoa - Mitú. Los empleados de la entidad que iban en la nave son Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva Bernal y Nadia Valentina Valencia Yepes, “quienes cumplían con su labor durante la jornada de inscripción de ciudadanos en los puestos de votación de estos corregimientos en Mitú”, según la entidad.

El vehículo pertenece a la empresa Nativ Air y está identificada con la matrícula HK 641. Según un comunicado posterior de la Registraduría, aún desconocen las causas del accidente y el estado de los ocupantes. “Las autoridades aeronáuticas y organismos de socorro en este momento adelantan las investigaciones correspondientes”, añadieron.