Operativo en Suba: Policía de Bogotá descubre menor oculto en prostíbulo y licor adulterado

Una nueva intervención de la Policía Metropolitana de Bogotá dejó al descubierto graves irregularidades en la localidad de Suba, al norte de la capital. En medio de un operativo de control, los uniformados ingresaron a un establecimiento en el que se realizaban actividades sexuales pagas, y allí encontraron a un menor de edad oculto dentro de una de las habitaciones.

Según las autoridades, el joven no participaba directamente en las actividades, pero su sola presencia en un sitio de este tipo constituye una falta grave a las normas de protección infantil. Por tal motivo, el lugar fue suspendido temporalmente, y se activó de inmediato el proceso de restablecimiento de derechos del menor, bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Adolescentes con documentos falsos y venta de alcohol a menores

En otro punto de la misma localidad, las autoridades hallaron a dos adolescentes —una de ellas de 15 años— consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un bar. De acuerdo con el informe policial, las jóvenes habrían ingresado utilizando documentos de identidad falsificados.

Tras la verificación biométrica, se determinó su edad real y se procedió a contactar a sus acudientes. Conforme al artículo 38 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, cualquier persona o establecimiento que ofrezca o facilite el consumo de alcohol a menores puede ser sancionado con una multa tipo 4, equivalente en 2025 a $759.200.

Licor adulterado y suspensión de locales en Suba Rincón

Durante la misma jornada de inspección, los uniformados descubrieron botellas de licor adulterado en un establecimiento del sector de Suba Rincón, lo que llevó a su suspensión por nueve días. Las autoridades locales advirtieron que este tipo de productos no solo violan la normatividad sanitaria, sino que también representan un riesgo grave para la salud pública.

Llamado a la ciudadanía: denunciar protege vidas

La Policía de Bogotá hizo un llamado urgente a la comunidad para reportar cualquier situación que ponga en riesgo a menores de edad o que altere la convivencia ciudadana, a través de la Línea de Emergencias 123.

El coronel a cargo del operativo reiteró que la denuncia oportuna es una herramienta fundamental para proteger la niñez, prevenir delitos y fortalecer la seguridad en los barrios“. Cada llamado ciudadano nos permite llegar a tiempo y evitar que más niños o adolescentes sean expuestos a entornos de riesgo”, señaló el oficial.

Con estas acciones, Bogotá busca reforzar su compromiso con la protección infantil, la legalidad y la seguridad comunitaria, pilares fundamentales para que la capital siga avanzando hacia una ciudad más segura y solidaria.