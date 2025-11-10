Ojo: la Dian alerta que delincuentes estaría estafando con falsos remates a nombre de la entidad

¿Tiene que declarar renta en la DIAN en 2024?: estos son los plazos y documentos que debe tener a mano.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ha alertado a la opinión pública, sobre una nueva modalidad de fraude en la que personas inescrupulosas, estarían utilizando el nombre de la entidad, el uso de logos institucionales y correos electrónicos falsos, para ofrecer supuestos remates judiciales de vehículos.

Uno de los casos identificados involucra el correo rematesjudiciales@dianpereira.com, desde el cual se envió una oferta para adquirir un vehículo Mazda modelo 2019 por un valor de $25 millones. A las víctimas se les presentaba un contrato de compraventa con apariencia legal, incluyendo nombres reales, certificados bancarios, logos institucionales y hasta carnés falsos de funcionarios, todo con el fin de generar confianza.

Los estafadores exigían un anticipo del 10% por “gastos de documentación y envío”, y tras recibir el pago total, desaparecían sin dejar rastro.

“La DIAN aclara enfáticamente que no realiza remates de vehículos ni remates judiciales por correo electrónico, redes sociales, WhatsApp ni a través de intermediarios. Todo lo relacionado con estos procesos oficiales se realiza exclusivamente a través del portal institucional www.dian.gov.co (Botón VENTAS REMATES Y DONACIONES, en la parte inferior de la página)”, señalaron desde la entidad.

Ante esta situación, la Dian recomienda a la ciudadanía:

- Verificar siempre que los correos provengan del dominio @dian.gov.co.

- Desconfiar de ofertas urgentes o demasiado atractivas. - No compartir datos personales ni realizar pagos sin confirmar la autenticidad del trámite.

- Consultar directamente en los canales oficiales de la DIAN.