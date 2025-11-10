Famisanar agrega nueva clínica a sus servicios en Bogotá

En su compromiso por ofrecer servicios de salud con calidad, oportunidad y atención humanizada, EPS Famisanar anunció la incorporación de la Clínica Nueva a su red de Planes de Atención Complementaria (PAC), en las modalidades Élite y Preferencial.

Con esta alianza, los usuarios de los planes complementarios accederán a un portafolio de servicios médicos especializados y beneficios exclusivos, orientados a mejorar su experiencia en cada etapa de atención.

Entre los principales atributos que ofrecerá la Clínica Nueva a los afiliados PAC se destacan:

Ingreso preferencial al servicio de urgencias , posterior a la clasificación internacional TRIAGE, garantizando una atención ágil y prioritaria.

, posterior a la clasificación internacional TRIAGE, garantizando una atención ágil y prioritaria. Consulta externa especializada con óptima oportunidad en la asignación de citas en áreas como medicina interna, neurología, neurocirugía, ortopedia y traumatología, urología y dermatología.

con óptima oportunidad en la asignación de citas en áreas como medicina interna, neurología, neurocirugía, ortopedia y traumatología, urología y dermatología. Visitas a pacientes en UCI con horario extendido , disponibles de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. , para facilitar el acompañamiento familiar y promover la recuperación integral.

, disponibles de , para facilitar el acompañamiento familiar y promover la recuperación integral. Habitaciones unipersonales , diseñadas para ofrecer comodidad, privacidad y un entorno adecuado para la recuperación.

, diseñadas para ofrecer comodidad, privacidad y un entorno adecuado para la recuperación. Política Pet Friendly, que permite el ingreso de mascotas durante la hospitalización, fortaleciendo el bienestar emocional de los pacientes.

Ubicada en la Calle 45F #16A-11, en la localidad de Teusaquillo (Bogotá), la Clínica Nueva se consolida como un aliado estratégico para fortalecer la atención especializada y hospitalaria de los afiliados a Famisanar.

De esta manera, la EPS continúa expandiendo su red de servicios bajo un modelo de atención centrado en las personas, combinando infraestructura moderna, tecnología médica y un enfoque humanizado.

Los afiliados a los Planes de Atención Complementaria pueden acceder a los servicios o programar sus citas a través de la línea 310 227 3969 (disponible para llamadas y WhatsApp) o visitar el portal web www.clinicanueva.com.