El Acueducto ofrece descuento del 100 % en intereses a usuarios con deudas de agua hasta diciembre de 2025

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) anunció un nuevo beneficio económico dirigido a los usuarios con facturas pendientes por los servicios de agua y alcantarillado. Hasta el 31 de diciembre de 2025, los ciudadanos podrán ponerse al día con el pago del capital adeudado y recibir un descuento del 100 % en los intereses por mora y del 50 % en los gastos de cobranza.

Esta medida busca fortalecer la cultura de pago, aliviar la carga financiera de los hogares bogotanos y garantizar la sostenibilidad del sistema hídrico que abastece a la capital y a municipios vecinos.

“Queremos ofrecer a nuestros usuarios una alternativa real para que se pongan al día y no pierdan el acceso a un servicio esencial. Este descuento del 100 % en intereses es una oportunidad para comenzar 2026 sin deudas”, indicó la EAAB en un comunicado oficial.

¿Quiénes pueden acceder al descuento?

El beneficio está disponible para usuarios residenciales y no residenciales que tengan obligaciones pendientes con la empresa. El único requisito es pagar la totalidad del capital adeudado antes del 31 de diciembre de 2025, lo que permitirá que se eliminen automáticamente los intereses acumulados por mora.

Asimismo, la EAAB informó que los usuarios pueden realizar abonos parciales o acceder a planes de financiación si enfrentan dificultades para cancelar el monto completo, siempre y cuando cumplan las condiciones establecidas.

Canales de pago autorizados por la EAAB

Los usuarios pueden consultar su saldo y efectuar pagos a través de los canales oficiales del Acueducto de Bogotá:

Sitio web: www.acueducto.com.co

www.acueducto.com.co App EAAB , disponible para Android y iOS

, disponible para Puntos Servibanca, Redeban y ATH

Entidades financieras: Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, Sudameris, Banco Popular e Itaú

Davivienda, Banco de Bogotá, AV Villas, Sudameris, Banco Popular e Itaú Red Cade y oficina principal EAAB, ubicada en la calle 24 #37-15, donde también se aceptan pagos con tarjeta de crédito.

EAAB advierte sobre posibles estafas

La empresa recordó que no existen intermediarios ni gestores externos autorizados para tramitar estos descuentos.

“Queremos evitar que las personas sean víctimas de estafas. El único canal válido es el Acueducto de Bogotá”, advirtió la entidad.

La EAAB insistió en verificar toda la información únicamente a través de sus plataformas oficiales, con el fin de evitar fraudes o cobros ilegales.

Un alivio económico y un compromiso ambiental

Con esta campaña, la EAAB busca recuperar cartera sin afectar a los usuarios y promover el uso responsable del agua. Los recursos recaudados se destinarán al mantenimiento y ampliación de la infraestructura hídrica, garantizando un servicio estable y sostenible para Bogotá.

El mensaje final de la entidad es claro:ponerse al día ahora no solo alivia el bolsillo, sino que también contribuye al futuro del agua en la capital.