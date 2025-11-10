Ecopuntos en Bogotá: fechas y localidades para llevar muebles y escombros del 10 al 14 de noviembre de 2025

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) informó que, entre el 10 y el 14 de noviembre de 2025, estarán disponibles nuevos Ecopuntos en diferentes localidades de Bogotá para que los ciudadanos puedan disponer de forma adecuada sus residuos voluminosos, muebles en desuso y escombros.

Estos puntos ecológicos temporales se ubicarán en Usaquén, Antonio Nariño, Barrios Unidos y otras zonas estratégicas de la capital. El objetivo es ofrecer a la comunidad una alternativa responsable para manejar los residuos que no son recogidos por los operadores tradicionales de aseo, y así reducir el impacto ambiental causado por el abandono de objetos en el espacio público.

¿Qué puedes llevar a los Ecopuntos?

De acuerdo con la UAESP, los Ecopuntos reciben materiales que normalmente no entran en la ruta de recolección domiciliaria, tales como:

Escombros y residuos de construcción o demolición.

Muebles viejos o dañados (sofás, camas, estanterías).

Colchones en mal estado.

Elementos de madera, tejas y otros residuos voluminosos.

Estos materiales son posteriormente clasificados y trasladados a centros de aprovechamiento o disposición final, contribuyendo a un manejo ambientalmente sostenible de los desechos urbanos.

Un servicio gratuito para cuidar el entorno urbano

La UAESP recordó que la disposición de muebles y residuos en andenes, parques o esquinas es considerada una mala práctica ambiental y puede acarrear sanciones. Por ello, los Ecopuntos son una opción gratuita y responsable para mantener limpias las calles de Bogotá.

El programa, que se realiza de forma semanal en distintas localidades, busca fortalecer la cultura ciudadana en torno a la sostenibilidad urbana y al reciclaje inclusivo, alineado con las políticas de gestión integral de residuos sólidos de la capital.

Consulta la ubicación de tu Ecopunto más cercano

Los bogotanos pueden conocer la ubicación exacta y los horarios de atención de los Ecopuntos en la página oficial de la UAESP y en las redes sociales de la entidad. Además, se recomienda a los ciudadanos separar previamente los residuos por tipo para facilitar su recepción y manejo.

Con estas jornadas, Bogotá avanza hacia una ciudad más limpia, ordenada y comprometida con el ambiente, fortaleciendo el trabajo conjunto entre la administración y la comunidad.