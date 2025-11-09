El ministro de Defensa aseguró que el ELN está detrás del atentado a Batallón en Tunja

El país volvió a quedar en alerta por un nuevo intento de atentado terrorista atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN). El hecho ocurrió en inmediaciones del Batallón Simón Bolívar de Tunja, donde una volqueta cargada con 24 cilindros explosivos fue abandonada con el objetivo de atacar las instalaciones militares.

Lea también: Rescatan tres perros de un criadero ilegal en Ciudad Bolívar: una denuncia ciudadana destapó el horror

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que el ataque fue frustrado gracias a la oportuna reacción de la comunidad y de las Fuerzas Militares. Sin embargo, algunas de las cargas alcanzaron a activarse horas después del hallazgo.

“El ELN demuestra una vez más lo que es, una organización terrorista. Hacia las 5:30 de la mañana abandonaron una volqueta con 24 cilindros cerca del Batallón Bolívar. La fuerza pública estableció un perímetro de seguridad, pero unas tres horas más tarde algunas cargas se activaron y cayeron dentro del batallón”, explicó el ministro.

Reacción inmediata evitó tragedia mayor

De acuerdo con el reporte oficial, no se registraron víctimas mortales, aunque dos uniformados resultaron heridos y se encuentran fuera de peligro. “Algunas de las cargas fueron detonadas de manera controlada. Afortunadamente, evitamos una tragedia mayor”, aseguró Sánchez, quien también confirmó afectaciones en la infraestructura militar que ya están siendo reparadas.

El incidente generó conmoción entre los habitantes de Tunja, una ciudad que hasta ahora había permanecido ajena a este tipo de ataques. Autoridades locales y nacionales activaron un plan de contingencia para garantizar la seguridad en toda la región de Boyacá.

Consejo de seguridad y recompensa por los responsables

Ante la gravedad de los hechos, el ministro anunció una reunión extraordinaria de seguridad en la capital boyacense, en la que participan la cúpula militar y policial, el viceministerio de Defensa y Seguridad Nacional, el gobernador de Boyacá y el alcalde de Tunja.

“Estamos revisando exactamente qué ocurrió y vamos detrás de los responsables. Ofrecemos una recompensa de hasta $200 millones por información que permita capturarlos”, puntualizó Sánchez.

Llamado a la ciudadanía y reforzamiento de la seguridad

El Ministerio de Defensa reiteró su llamado a la denuncia ciudadana para prevenir futuros atentados y fortalecer la red de apoyo con la comunidad. Además, anunció que se reforzarán los dispositivos de vigilancia en instalaciones militares y puntos estratégicos de la región.

El atentado frustrado en Tunja evidencia que el conflicto armado en Colombia sigue representando un reto para la seguridad nacional, incluso en territorios tradicionalmente tranquilos. Las autoridades insisten en que el ELN continúa actuando como una organización terrorista que amenaza la paz y la estabilidad del país.