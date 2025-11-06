Prepárese: si tiene viajes a Estados Unidos habrán cambios en más de 40 aeropuertos

La crisis del cierre del Gobierno de Estados Unidos ha comenzado a impactar directamente a los viajeros. El secretario de Transporte, Sean Duffy, anunció que, si la parálisis federal se mantiene, se reducirá en un 10 % la operación de 40 de los principales aeropuertos del país a partir de este viernes.

La decisión se produce tras semanas de inactividad administrativa y falta de financiación, lo que ha generado un déficit de unos 2.000 controladores aéreos en todo el territorio nacional. Según Duffy, la medida busca evitar un colapso total del sistema aéreo, que enfrenta presiones sin precedentes.

“Esta decisión está basada en datos, considerando qué aerolíneas tienen más vuelos y dónde se concentra la mayor presión del sistema”, explicó el secretario durante una conferencia de prensa en Washington.

Miles de vuelos afectados por la falta de personal

De acuerdo con estimaciones del Departamento de Transporte, entre 4.000 y 4.500 vuelos diarios —tanto comerciales como de carga— podrían verse afectados. El impacto será mayor en terminales con alto volumen de pasajeros, como Phoenix (Arizona) y Newark (Nueva Jersey), que ya registran demoras superiores a tres horas en vuelos internacionales.

El administrador federal de Aviación (FAA), Brian Bedford, señaló que la prioridad será mantener los estándares de seguridad, aunque reconoció que los recortes afectarán especialmente las rutas más concurridas.

Controladores aéreos sin salario y aerolíneas en alerta

Sean Duffy reconoció que muchos controladores no han recibido salario en un mes, lo que ha obligado a varios a buscar trabajos adicionales. “No quiero que tengan otros empleos, quiero que vengan a trabajar, pero entiendo las dificultades que enfrentan”, afirmó.

Ante el escenario crítico, el Departamento de Transporte convocará a las principales aerolíneas estadounidenses en las próximas 48 horas para coordinar ajustes de horarios y minimizar el impacto en los usuarios.

El cierre más prolongado de la historia

El cierre del Gobierno, iniciado el 1 de octubre, se convirtió este miércoles en el más largo en la historia de Estados Unidos, superando los 35 días del cierre de 2018-2019, ocurrido durante la administración de Donald Trump.

En aquella ocasión, la crisis terminó tras graves afectaciones al tráfico aéreo, una situación que ahora podría repetirse. Expertos advierten que, si no se llega a un acuerdo presupuestal pronto, el transporte aéreo estadounidense podría enfrentar su mayor disrupción en décadas, afectando tanto el turismo como las cadenas logísticas internacionales.

Con millones de pasajeros a la espera de una solución, la presión aumenta sobre el Congreso y la Casa Blanca para poner fin a una parálisis que amenaza con paralizar el cielo estadounidense.