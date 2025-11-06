Nuevo caso de maltrato animal: vecinos protestaron y la Policía rescató al perro

Un nuevo caso de presunto maltrato animal paralizó el barrio Marsella, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. En este lugar vecinos se unieron en contra de un caso de maltrato animal y realizaron una protesta publica en contra de un hombre que fue grabado golpeando brutalmente a un perro de raza husky a la entrada de su conjunto residencial.

Lea también: Video: Policía de Bogotá rescata a dos niños presuntamente abandonados en Ciudad Bolívar

En redes sociales se hizo viral un vídeo en el que se ve a una pareja caminando en compañía de un perro de raza husky. Al hombre se le podía ver claramente alterado y regañando al perro en la calle, se ve como le manotea, lo hala de la correa y le grita.

Acto seguido y sin mediar palabra, el sujeto acorrala al perro contra una reja, le aprieta la correa y le propina una brutal patada en las costillas al animal, quien evidentemente se vio afectado por este acto de crueldad, ya que se tira al piso y se queda inmóvil.

Algunas personas que iban caminando por la calle y que fueron testigos de la agresión enfrentan al sujeto, quien les manotea y entra rápidamente a su conjunto residencial.

La comunidad alzó la voz de protesta en defensa del perro

Vecinos del sector se unieron y realizaron un plantón en defensa del perro de raza husky, exigiendo que los dueños del animal lo entregaran para que las autoridades atendieran al animal y se verificara su situación de vida.

Finalmente y gracias a la labor de los vecinos, las autoridades llegaron y tras una intervención en la vivienda rescataron al perro, quien será valorado por las autoridades y, seguramente, será puesto en adopción, con el fin de que llegue a una familia que lo respete y lo quiera.