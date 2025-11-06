Noche de museos en Bogotá: agéndese para vivir esta jornada cultural con planes gratuitos

Más de 70 museos y espacios culturales estarán abierto este 7 de noviembre.

Mañana, 7 de noviembre, la capital vivirá su sexta versión de la Noche de Museos, una jornada que buscaba promover la cultura y la reapropiación de la noche y el espacio público. Más de 80 museos y espacios culturales en 16 localidades de la ciudad harán parte de la programación que incluirá talleres, música y recorridos.

Estos son algunas de los planes gratuitos que podrá encontrar:

Zona sur

Museo de los Chircales y del Ladrillo

Carrera 12 Bis # 49A 46 Sur. 2:00 p. m. – 9:00 p. m.

Podrá visitar las exposiciones de la Sala Principal: Historia y evolución del ladrillo en Bogotá, y la exposición de la Sala Alterna: Álbum Familiar: El ladrillo en mi barrio. Además, habrá un taller de dibujo, un taller de elaboración de ladrillos artesanales y presentación artística y cultural.

Museo del Vidrio de Bogotá

Carrera 1A # 6C – 75 Sur. 3:00 p. m. – 8:00 p. m.

Habrá recorridos guiados, demostración de técnicas, feria artesanal y muestras culturales.

Museo del Cuero y los Oficios – Fundación Museos

Carrera 24G # 20-60 Sur | Barrio Restrepo. 6:00 p. m. – 11:00 p. m.

En el lugar habrá una presentación de danza, recorrido por la exposición virtual Manos que funden memoria: El oficio de la platería en Bogotá y circulación libre por las salas.

Museo de Medicina Tradicional Colombiana y Hospital San Juan de Dios

Carrera 24G N° 20-60 Sur Barrio Restrepo Occidental. 5:30 p. m. – 11:00 p. m.

Habrá circulación permanente por el lugar y podrá asistir a los eventos El San Juan de Dios a través de sus personajes y Lecturas del autor Danilo Ramírez: Fantasmas y Fantasmagorías del HSJD.

Museo de la Ciudad Autoconstruida

Calle 71H Sur # 27 – 79 Ciudad Bolívar. 5:00 p. m. – 9:00 p. m.

Aquí encontrará la exposición Del Museo del Territorio, intervenciones teatrales, arte urbano, música y danza.

Zona centro

Museo Casa de Moneda

Calle 11 # 4 – 93. 9:00 a. m. – 8:00 p. m.

Entre las 6:00 y las 8:00 p. m habrá una actividad de Demostración de acuñación y entrega de medallas. El museo pondrá en funcionamiento sus máquinas del siglo XIX y XX, permitiendo a los visitantes descubrir cómo se fabricaban las monedas en aquella época.

Museo del Oro del Banco de la República

Carrera 6 # 15 – 88. 6:00 p. m. – 9:30 p. m.

Podrá acceder a una visita guiada en articulación con el Museo de la Barbería GHB.y a la actividad Rutas de encuentro, en articulación con el Museo Nacional de Etnografía y Folklore de Bolivia.

Museo Nacional de Colombia

Cra 7 # 28 – 66. 1:00 p. m. – 9:00 p. m.

El museo contará con activaiones musicales, activaciones de artes escénicas, mediaciones itinerantes en las salas cada 20 minutos.

Casa Museo Quinta de Bolívar

Calle 21 # 4A – 30 Este. 1:00 p. m.-9:00 p. m.

Habrá un recorrido especializado por la exposición temporal Paz en Colombia, recorridos comentados por el Museo, experiencia radiofónica por el Jardín Bolivariano y Presentación artística.

Zona oriente

Museo de Historia de la Medicina Ricardo Rueda González. Academia Nacional de Medicina de Colombia

Calle Carrera 7 # 69 – 11. 5:00 p. m. – 9:00 p. m.

El espacio tendrá recorridos guiados, un taller de antotipia y una proyección y conversatorio del documental Silenciosa silenciada (2024).

Museo Javeriano de Historia Natural

Avenida Carrera 7 # 40 – 62 (Hall exposiciones Edificio Emilio Arango, S.J. – Ojo al Central). 4:00 p. m. – 8:30 p. m.

Podrá asistir a la apertura de una exposición, recorridos guiados por el espacio cultural, muestra artística de la exposición Seres de la noche y visita guiada a las instalaciones del Museo.

Zona occidente

Maloka, Museo Interactivo y Centro de Ciencias

Carrera 68D # 24A – 51. 5:00 p. m. – 8:00 p. m.

El ingreso gratuito será con inscripción previa aquí. Habrá una aventura nocturna con misiones, pistas y recorridos por los ecosistemas colombianos. Además, encontrará una muestra ciudadana, exposiciones, proyecciones en cine domo y cine digital, laboratorios y espacios expositivos y sonoros con DJ.

Magma, Museo Interactivo del Riesgo

Avenida El Dorado # 92 – 32 – Connecta Gold 4 – Piso 1. 5:30 p. m. – 8:00 p. m.

Podrá participar del recorrido guiado por el museo y la inauguración de la exposición temporal digital sobre la conmemoración de los 40 años de Armero.

Museo de la Ciencia y el Juego - Universidad Nacional de Colombia

Carrera 30 # 45 – 03 Edificio 434. 5:00 p. m. – 9:00 p. m.

Los visitantes podrán explorar escenas químicas con efectos visuales e interacciones. También, habrá un espacio destinado a honrar la memoria del profesor Julián Betancourt Mellizo, fundador del Museo y su director por más de cuarenta años.

Museo de Artes Gráficas

Carrera 66 # 24 – 09. 6:00 p. m. – 10:00 p. m.

En este museo habrá presentaciones artísticas y musicales y un recorrido donde se muestra la historia de las artes gráficas.

Zona norte

Museo de Historia Natural Universidad Pedagógica Nacional

Calle 72 # 11 – 86. 4:00 p. m. – 8:30 p. m.

El museo tendrá un recorrido guiado por la exhibición de la biodiversidad colombiana, exposición de museo transmedia, talleres abiertos de pigmentos, ilustración, clorotipia, montaje botánico y otras actividades.

Museo del Tequila

Carrera 13A # 86A – 18. 4:00 p.m. – 11:00 p. m.

Habrán recorridos guiados cada dos horas, charlas sobre México, tour de objetos que han pertenecido a personas famosas y venta de gastronomía mexicana.

Museo de Ciencias de la Universidad El Bosque

Avenida Carrera 9 # 131A – 02. 3:00 p.m. – 9:00 p. m.

En el espacio habrán exhibiciones, juegos, talleres interactivos, un taller de ilustración científica de insectos de Bogotá y una la exposición De Humboldt a Superman.