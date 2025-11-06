Indignación por video de supuesto supervisor del SITP insultando y amenazando a un conductor: “esclavo”

En redes sociales circula un video que ha generado rechazo y preocupación entre usuarios del transporte público en Bogotá. La grabación, difundida durante la mañana por la plataforma informativa Colombia Oscura, muestra el momento en que un presunto supervisor increpa de manera agresiva al conductor de un bus del SITP durante un recorrido, en presencia de pasajeros.

En el video, el hombre identificado como supervisor lanza insultos, amenazas y descalificaciones constantes hacia el operador, utilizando expresiones violentas y humillantes. “Socio, lo destruyo a un golpe, perro. Lo destruyo a un golpe (…) Ahí mirando al frente como un cagado”, se le escucha decir repetidamente, en tono intimidante.

Además de los insultos físicos, el agresor recurre a comentarios clasistas y degradantes, refiriéndose al conductor como “simple chofer” y “esclavo”, insistiendo en una supuesta superioridad jerárquica frente a los pasajeros. “Por eso le digo. El tema es que yo estoy acá y usted está acá abajo”, afirmó en medio de la discusión.

El conductor, visiblemente afectado pero tratando de mantener la calma, solo alcanzaba a responder “Está loco”, mientras intentaba continuar su labor sin detener el vehículo.

La tensión aumentó cuando el supervisor reiteró su posición: “Yo el supervisor, mijo. A mí me importa un culo usted”, además de hacer alusiones a diferencias salariales y condiciones laborales, jactándose de tener mayor autoridad. Incluso llegó a presionar al operador respecto a la operación del bus, gritando: “Hágale que yo ya pagué. Ande y párele a la gente. Ande, que para eso le pagan”.

¿Qué opinaron en redes sociales?

El video no tardó en viralizarse, generando una ola de comentarios en plataformas como X (antes Twitter), donde usuarios calificaron la escena como un claro caso de acoso laboral y exigieron respuestas tanto de TransMilenio como del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el contexto que desencadenó el conflicto ni se han reportado pronunciamientos por parte de las autoridades o de la empresa operadora involucrada.