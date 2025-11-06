El 2026 nos está respirando en la nuca: Estos son los últimos festivos que quedan en el año

Colombia ocupa la segunda posición en el listado de países con mayor cantidad de días festivos nacionales, detrás de India, territorio en el que se pueden tener hasta 30 de estas fechas dependiendo el calendario religioso por el que se guíen. En el caso del territorio cafetero son 18, y acá le contamos los que quedan en este 2025.

Este mes de noviembre inició con celebraciones de Halloween, pago de quincena y ‘mini-vacaciones’; debido a que para el día 3 se celebró ‘El Día de Todos los Santos’; por lo que ya son poco los días festivos que quedan por celebrar.

Son contados los festivos que le quedan a este calendario, el más cercano, el 17 de noviembre, en el que se celebra la Independencia de Cartagena; y de ahí en adelante se tendrá que esperar un poco para hacer planes para vacaciones y disfrutar de un festivo, ya que solo quedan los festivos decembrinos.

El año cerrará con dos festivos, el lunes 8 de diciembre, ‘Día de la Inmaculada Concepción, que tradicionalmente se celebra después de Velitas; seguido del día de Navidad, que en esta ocasión caerá un jueves.

¿Cuáles serán los días festivos en 2026 para Colombia?

1 enero: Año Nuevo

12 enero: Día de los Reyes Magos

23 marzo: Día de San José

2 abril: Jueves Santo (Semana Santa)

3 abril: Viernes Santo (Semana Santa)

1 mayo: Día del Trabajo

18 mayo: Día de la Ascensión

8 junio: Corpus Christi

15 junio: Sagrado Corazón

29 junio: San Pedro y San Pablo

20 julio: Día de la Independencia

7 agosto: Batalla de Boyacá

17 agosto: La asunción de la Virgen

12 octubre: Día de la raza

2 noviembre: Día de Todos los Santos

16 noviembre: Independencia de Cartagena

8 diciembre: Día de la Inmaculada Concepción

Día de la Inmaculada Concepción 25 diciembre: Navidad