Dos adolescentes de 16 años asesinados en hechos aislados en el sur de Bogotá

En menos de 24 horas, Bogotá volvió a ser escenario de hechos violentos que enlutan a dos familias. Dos jóvenes de 16 años fueron asesinados en circunstancias diferentes en las localidades de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, al sur de la capital del país. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para esclarecer los homicidios y capturar a los responsables.

El primer crimen ocurrió en la noche del miércoles 5 de noviembre, cuando un adolescente fue atacado con un arma cortopunzante en el barrio San Cristóbal Sur. Según el reporte de la Policía Metropolitana de Bogotá, fueron los vecinos quienes alertaron sobre la presencia de un joven tendido en plena vía pública. Al llegar la patrulla, los uniformados hallaron a la víctima con una herida en el pecho.

“Se encuentra a una persona al parecer con una herida en el pecho. Esta persona desafortunadamente, al verificarle los signos vitales, no los presenta y no alcanza a ser trasladada”, indicó el teniente coronel Edward Vargas, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana.

La Policía informó que se están revisando las cámaras de seguridad de la zona y recopilando testimonios de los habitantes del sector para dar con el autor del homicidio. Hasta el momento, no se ha confirmado si el hecho está relacionado con riñas o con algún otro tipo de conflicto personal.

Segundo caso en Ciudad Bolívar

Horas antes, otro menor de 16 años perdió la vida en un violento ataque con arma de fuego en la localidad de Ciudad Bolívar. La víctima fue identificada como Andrés David Vargas, quien recibió varios impactos de bala cuando salió de su vivienda en el barrio Jerusalén Potosí.

De acuerdo con el testimonio de su familia, el joven fue llamado por unos amigos y, minutos después, fue hallado sin vida en la calle.

“El muchacho estaba en casa con la hermana. Los amigos lo mandaron a llamar, salió y a los 15 minutos lo encontraron baleado. Le propinaron cuatro disparos en la cabeza y dos en el pecho”, relató su tío, Wilfredo Vargas.

Aunque el joven alcanzó a ser trasladado al Hospital de Meissen, los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Su familia pidió justicia y solicitó a las autoridades acelerar las investigaciones.

Autoridades investigan la ola de violencia juvenil

Ambos homicidios están siendo investigados por las autoridades competentes. La Seccional de Investigación Criminal (Sijin) trabaja en la recolección de evidencias que permitan identificar a los responsables y determinar si los crímenes tienen relación entre sí o si corresponden a hechos aislados.

La comunidad del sur de Bogotá ha manifestado su preocupación por el incremento de la violencia juvenil y ha pedido mayor presencia policial en zonas vulnerables. Mientras tanto, las familias de las víctimas claman por justicia y por el fin de los homicidios que están afectando a los menores de edad en la ciudad.