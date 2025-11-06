Detalles sobre el presunto asesinato de un civil al inteiror de la base militar de Frontino, Antioquia: tenía signos de tortura

Crece la polémica en el Ejército Nacional tras la investigación que se adelanta contra nueve militares involucrados en la muerte de un civil dentro de la Base Militar ‘Antorcha’, perteneciente al Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío de la Cuarta Brigada, en el municipio de Frontino (Antioquia). El caso fue denunciado públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien señaló que se trató de un “presunto homicidio” ocurrido dentro de las instalaciones militares.

Lea también: Nuevo caso de maltrato animal: vecinos protestaron y la Policía rescató al perro

La víctima fue identificada como Esneider Flórez Manco, un hombre de aproximadamente 30 años, conocido por la comunidad local por su comportamiento errático y su presencia constante en las calles del pueblo. Según versiones de los habitantes, el joven era considerado “el loquito del pueblo”, una persona inofensiva que solía caminar por las inmediaciones del municipio sin causar daño a nadie.

Los hechos bajo investigación

De acuerdo con la información revelada por el presidente Petro, Flórez Manco habría sido retenido por los militares cuando merodeaba la base y, durante el procedimiento, sufrió una golpiza que le causó la muerte. Testimonios locales señalan que el cuerpo fue posteriormente arrojado a un río cercano y hallado días después, lo que encendió las alarmas en la comunidad y motivó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades judiciales confirmaron que los nueve uniformados ya fueron capturados y apartados del Ejército, mientras la Fiscalía y la Justicia Penal Militar adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, ya que, presuntamente, el cuerpo del hombre tenía signos de tortura.

Los implicados y la reacción institucional

Entre los militares detenidos se encuentran el teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez, el cabo segundo Cristian Daniel Córdoba, el soldado profesional Miguel Ángel Caicedo, y los soldados Fabián Alberto Rojo, Brayan Stiven Osorio, Jhonn Edwin Quejada, Neider de Jesús Oyola y Divian Fernando Ruiz.

El Ejército Nacional, en un comunicado oficial, manifestó su rechazo absoluto ante lo ocurrido y aseguró que no tolerará conductas que violen la ley o los derechos humanos. “Estos comportamientos afectan la imagen institucional, y no serán permitidos dentro de la Fuerza. Solicitamos a la justicia que adelante las acciones necesarias para esclarecer los hechos”, señaló la institución.

Un caso que reabre el debate sobre derechos humanos en las Fuerzas Militares

El caso ha generado amplio rechazo social y reaviva el debate sobre el uso de la fuerza y la responsabilidad de los militares en operaciones internas. Diversas organizaciones de derechos humanos pidieron garantías procesales y transparencia en la investigación para evitar impunidad.

Mientras tanto, la comunidad de Frontino lamenta la muerte de Esneider Flórez Manco, recordándolo como un hombre pacífico y querido por los habitantes del municipio. El proceso judicial continúa bajo seguimiento de la opinión pública, en medio de un llamado a que la justicia esclarezca los hechos y garantice la verdad para la familia de la víctima.