6 tendencias internacionales que llegan al sector ferretero colombiano

Digitalización, sostenibilidad y automatización serán los grandes protagonistas de la octava edición de El Gran Salón Ferretero, el evento más importante del sector en Colombia y el Caribe, que se realizará del 6 al 8 de noviembre en Corferias (Bogotá).

Con expositores de Alemania, Italia, España, India y Albania, la feria reunirá a marcas líderes, expertos internacionales y profesionales de toda la región, consolidando a Colombia como un mercado clave para el crecimiento de la industria ferretera.

Tendencias internacionales del sector ferretero que marcarán la edición 2025

1. Herramientas inteligentes e IoT (Alemania y EE. UU.)

La revolución tecnológica llega al sector ferretero mediante herramientas conectadas con sensores, bluetooth y diagnósticos remotos. Estos desarrollos permiten mejorar la productividad y la seguridad en obra.Los asistentes podrán descubrir estos avances en tiempo real en el Laboratorio Ferretero, donde marcas europeas y locales presentarán demostraciones en vivo.

2. Materiales sostenibles y soluciones ecoeficientes (Europa y Colombia)

El compromiso ambiental es una prioridad:

Pinturas ecológicas

Adhesivos sin solventes

Recubrimientos reciclados

Concretos verdes

Estas innovaciones estarán presentes en el Pabellón de Pinturas y Terminados, donde fabricantes europeos y latinoamericanos presentarán fórmulas con certificación ambiental.

3. Automatización y gestión basada en datos (India, EE. UU. y Colombia)

Procesos administrativos y logísticos más eficientes definen esta tendencia. Las ferreterías avanzan hacia el uso de:

Software de inventario inteligente

Analítica predictiva

Plataformas de gestión comercial

Empresas tecnológicas exhibirán soluciones para optimizar logística, ventas y toma de decisiones.

4. Economía circular y modelos de negocio flexibles (Reino Unido y América Latina)

El renting y las suscripciones de herramientas son cada vez más comunes. Este modelo reduce costos y promueve prácticas de consumo sostenibles.

En la Academia Ferretera se presentarán casos de éxito internacionales que impulsan nuevas oportunidades comerciales para la región.

5. Profesionalización y capacitación técnica (Europa y Colombia)

La actualización permanente es clave para la competitividad. El evento contará con conferencias, talleres y capacitaciones enfocadas en:

Innovación digital

Sostenibilidad

Gestión empresarial

La Academia Ferretera permitirá fortalecer el conocimiento técnico de profesionales y empresas del sector.

6. Seguridad industrial avanzada (Asia y Europa)

Nuevos equipos de protección personal incorporan tecnología para mayor seguridad:

Cascos con sensores

Guantes de alto rendimiento

Soluciones ergonómicas inteligentes

Estas innovaciones estarán presentes en el área de Herramientas y Dotaciones.



