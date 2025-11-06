6 tendencias internacionales que llegan al sector ferretero colombiano

Digitalización, sostenibilidad y automatización serán los grandes protagonistas de la octava edición de El Gran Salón Ferretero, el evento más importante del sector en Colombia y el Caribe, que se realizará del 6 al 8 de noviembre en Corferias (Bogotá).
Con expositores de Alemania, Italia, España, India y Albania, la feria reunirá a marcas líderes, expertos internacionales y profesionales de toda la región, consolidando a Colombia como un mercado clave para el crecimiento de la industria ferretera.
Tendencias internacionales del sector ferretero que marcarán la edición 2025
1. Herramientas inteligentes e IoT (Alemania y EE. UU.)
La revolución tecnológica llega al sector ferretero mediante herramientas conectadas con sensores, bluetooth y diagnósticos remotos. Estos desarrollos permiten mejorar la productividad y la seguridad en obra.Los asistentes podrán descubrir estos avances en tiempo real en el Laboratorio Ferretero, donde marcas europeas y locales presentarán demostraciones en vivo.
2. Materiales sostenibles y soluciones ecoeficientes (Europa y Colombia)
El compromiso ambiental es una prioridad:
- Pinturas ecológicas
- Adhesivos sin solventes
- Recubrimientos reciclados
- Concretos verdes
Estas innovaciones estarán presentes en el Pabellón de Pinturas y Terminados, donde fabricantes europeos y latinoamericanos presentarán fórmulas con certificación ambiental.
3. Automatización y gestión basada en datos (India, EE. UU. y Colombia)
Procesos administrativos y logísticos más eficientes definen esta tendencia. Las ferreterías avanzan hacia el uso de:
- Software de inventario inteligente
- Analítica predictiva
- Plataformas de gestión comercial
Empresas tecnológicas exhibirán soluciones para optimizar logística, ventas y toma de decisiones.
4. Economía circular y modelos de negocio flexibles (Reino Unido y América Latina)
El renting y las suscripciones de herramientas son cada vez más comunes. Este modelo reduce costos y promueve prácticas de consumo sostenibles.
En la Academia Ferretera se presentarán casos de éxito internacionales que impulsan nuevas oportunidades comerciales para la región.
5. Profesionalización y capacitación técnica (Europa y Colombia)
La actualización permanente es clave para la competitividad. El evento contará con conferencias, talleres y capacitaciones enfocadas en:
- Innovación digital
- Sostenibilidad
- Gestión empresarial
La Academia Ferretera permitirá fortalecer el conocimiento técnico de profesionales y empresas del sector.
6. Seguridad industrial avanzada (Asia y Europa)
Nuevos equipos de protección personal incorporan tecnología para mayor seguridad:
- Cascos con sensores
- Guantes de alto rendimiento
- Soluciones ergonómicas inteligentes
Estas innovaciones estarán presentes en el área de Herramientas y Dotaciones.