“Migajero de paracos”: El petrista Levy Rincón arremetió contra Jota Pe por fotos de Iván Cepeda con exFarc

En la tarde del pasado 3 de noviembre, se vivió un momento tenso en la plenaria del Senado luego que Jota Pe Hernández sacara a la luz una serie de fotografías de Iván Cepeda, candidato a la Presidencia por el Pacto Histórico de quien mostraron imágenes de él acompañado de los exFarc, Iván Márquez, Jesús Santrich, Romaña y figuras como Nicolás Maduro y Piedad Córdoba. Tras esta situación, el influencer petrista Levy Rincón salió a criticar a Hernández.

Rincón se ha caracterizado por su férrea defensa a Gustavo Petro y a quienes están alineados a sus visiones políticas, dentro de ellos el candidato Cepeda; y hace esto mediante polémicas publicaciones en su cuenta de ‘X’; en su programa audiovisual ‘Notiparaco’; y en el formato radial ‘Al fondo a la izquierda’.

Que no se lo cuentes en la calle 🟢📲 >>> “El ‘Loquito’ necesita ayuda”: Lalis defendió a Iván Cepeda de “montajes” de Jota Pe a Iván Cepeda

Iván Cepeda le respondió a Jota Pe Hernández Iván Cepeda, senador y candidato del Pacto Histórico, y Jota Pe Hernández, senador. (Foto: Archivo) (Archivo)

Tras el ataque que enfrentó Cepeda en el Congreso, Rincón emitió una contundente publicación en ‘X’ en la que se fue en contra de Hernández, desatando una ola de comentarios:

"Si JP Hernández odia tanto a la izquierda, entonces por qué está en un partido de izquierda, por qué se hizo elegir con votos de izquierda y por qué nos rogaba colaboraciones a los youtubers de izquierda. Es un malparido de mierda migajero de paracos y narco“, afirmó Levy.

“Entonces debe permitir las brutalidades de la izquierda, debe aplaudir todo lo que diga y haga la izquierda, adoctrinemos porque entonces decir lo que está mal es lo incorrecto”, “Ser de izquierda, no hace a las personas cómplices de criminales”, y “Hay un principio que dice, si los medios son idóneos, para alcanzar el fin, utilízalos, con tal que el fin justifique ese medio para alcanzarlo. Ahí está”, fueron algunas de las reacciones.