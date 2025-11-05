Joven despertó del coma y acusó a su novia de provocar el accidente: murió tras declarar

Un estremecedor caso ha captado la atención internacional luego de que Daniel Waterman, un joven de 22 años, despertara de un coma para denunciar que su novia había provocado intencionalmente el accidente automovilístico en el que resultó gravemente herido. Waterman murió meses después, pero alcanzó a declarar contra la mujer, cambiando el rumbo de la investigación.

¿Qué ocurrió antes y después del accidente?

El hecho se registró en febrero, durante el fin de semana del Super Bowl, cuando Waterman viajaba como pasajero en el auto que conducía su pareja, Leigha Mumby (24), por una autopista interestatal en el condado de Flagler, Florida.

Según el reporte policial, el vehículo perdió el control y se estrelló violentamente. Waterman quedó con lesiones críticas que lo mantuvieron en coma durante varios meses.

A pesar del pronóstico reservado, el joven recuperó la conciencia de manera temporal. De acuerdo con el testimonio de su madre a Syracuse.com, Daniel reveló que Mumby “había tenido la intención de causar el accidente”. Esa declaración transformó lo que inicialmente se consideraba un accidente de tránsito en un posible intento de homicidio.

Leigha Mumby y Daniel Waterman

Policía reabre el caso como intento de homicidio

Tras las declaraciones del joven, la Florida Highway Patrol decidió reabrir la investigación y detener a Mumby para ser interrogada. Las autoridades analizan ahora pruebas forenses, informes policiales y grabaciones de tráfico para esclarecer si el choque fue deliberado.

Waterman falleció el 8 de octubre, ocho meses después del siniestro, debido a complicaciones derivadas de sus heridas. Su madre aseguró que él “luchó por sobrevivir” y que su único deseo era que “se hiciera justicia”.



