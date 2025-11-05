Colombianos detenidos por descuartizan a sujeto en Chile: Presunta disputa por ganar terreno de drogas

Una mujer está tomando fotos con una cámara. Los detectives están recogiendo pruebas en la escena del crimen, cerca del cadáver. (https://www.freepik.es/)

Cuatro colombianos fueron detenidos por su presunta participación en el homicidio y posterior descuartizamiento de un dominicano cuyos restos fueron hallados a fines de septiembre en dos maletas abandonadas en Santiago en lo que sería una disputa por drogas, informó el miércoles la policía chilena.

Según explicó el prefecto Jorge Abatte de la Policía de Investigaciones (PDI), tanto los detenidos como la víctima formarían parte de una misma organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Agregó que las investigaciones han podido determinar que el crimen fue premeditado, pues fue posible rastrear los pasos previos de los detenidos, quienes están en Chile en situación irregular, y también la compra de las maletas donde el cuerpo de la víctima fue depositado.

“Es un hecho que existe una planificación, una premeditación al respecto, motivo por el cual no es algo que haya sido circunstancial... sino que más bien opera una estrategia de esta organización criminal”, explicó.

Por su parte, el fiscal Milibor Bugueño precisó que el crimen estaría relacionado con un ajuste de cuentas, ya que semanas antes hubo un robo de droga y la banda criminal pasó a desconfiar del dominicano, por lo que “a partir de ese momento, de hecho, la víctima teme por su vida”.

En los últimos años, las autoridades han incrementado los esfuerzos para contener el creciente tráfico de estupefacientes en Chile. Sólo en 2024 se decomisó una cifra récord de drogas, más de 37 toneladas, un incremento de 15 toneladas respecto del año anterior, según los últimos datos divulgados por el Ministerio de Seguridad Pública.