Masacre en Cauca: Cuatro personas fueron asesinadas en Corinto, una menor de 17 años entre las víctimas

Este martes, 4 de noviembre, se registró una nueva masacre en el país, que se convierte en la 67 en lo corrido de este 2025, en la que cuatro personas fueron masacradas en el municipio de Corinto, Cauca. A un establecimiento comercial llegaron dos sujetos armados y que sin mediar les dispararon.

Según reveló Indepaz, el lugar en el que se encontraban las víctimas era El Cantinazo, a donde murieron las cuatro personas. Sin embargo, se asegura que eran tres hombres y dos mujeres, lo que está por confirmar.

Cuatro personas fueron asesinadas en Corinto, al interior de un establecimiento comercial

“Cuatro personas fueron asesinadas en un establecimiento comercial llamado El Cantinazo, en el municipio de Corinto, Cauca, donde sujetos armados ingresaron y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las personas presentes, causando la muerte de las víctimas y dejando varios heridos. La identidad de los fallecidos aún no ha sido confirmada, pero según versiones preliminares, se trataría de tres hombres y dos mujeres, entre ellas al parecer una menor de edad", indicó Indepaz a través de sus redes sociales.

Según la organización, desde la Defensoría del Pueblo ha emitido la Alerta Temprana 013/25, que incluye al municipio de Corinto “con un llamado a la acción inmediata, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población”.

Además, la Alerta Temprana 019/24 advierte un riesgo inminente en Corinto (Cauca) por la confrontación entre las disidencias Dagoberto Ramos y Frente 57 “Yair Bermúdez”.

“Se reporta disputa territorial y control social, con imposición de normas ilegales y restricciones a la movilidad. La población enfrenta riesgos de reclutamiento, confinamiento y uso de minas antipersona, por lo que la Defensoría del Pueblo solicita una acción urgente del Estado para proteger a las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas“, indicó la organización.

En la zona se indicó que operan el Frente Dagoberto Ramos del Bloque Occidental del EMC, el Frente 57 “Yair Bermúdez” y Bandas de carácter local. Jurisdicción ejército colombiano: Tercera División del Ejército.