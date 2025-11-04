Cooperación militar “serena y muy provechosa”: Maduro revela avances con Rusia en medio de tensiones con Estados Unidos

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que la cooperación militar entre Venezuela y Rusia está “avanzando” y la calificó de “serena y muy provechosa”, asegurando que continuará. Esta declaración se da en un contexto de creciente presión militar estadounidense en el Caribe y de contactos admitidos entre Moscú y Caracas.

Maduro aseguró que su país mantiene “una comunicación diaria y permanente” con el gobierno de Vladimir Putin, incluyendo temas militares. Al mismo tiempo, Rusia —por medio de su portavoz del Kremlin— reconoció que está “en contacto” con Venezuela, sin detallar los alcances exactos.

Este avance coincide con una escalada de la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe, lo que Caracas considera una amenaza directa a su soberanía.

¿Qué implica la cooperación militar?

Según los reportes, esta alianza abarca no solo el ámbito militar, sino también colaboraciones en industria, ciencia, tecnología, economía, finanzas y turismo. Maduro dijo que Rusia “no viene con ambiciones imperialistas” y que la relación se basa en “igualdad, respeto y cooperación”.

Además, se señalan solicitudes por parte del gobierno venezolano para que Rusia, junto a China e Irán, le suministre radares defensivos, repare aviones, proporcione drones de largo alcance o hasta misiles, frente al despliegue de fuerzas estadounidenses en la región.

En mayo de 2025, Rusia y Venezuela firmaron un acuerdo de asociación estratégica en Moscú, que incluyó cláusulas de cooperación militar-técnica.

Factores de tensión: EE.UU., la región y consecuencias

La cooperación militar entre Rusia y Venezuela actúa como contrapunto frente a la política estadounidense en la región. Moscú ha condenado lo que considera el uso “excesivo” de fuerza militar por parte de Washington en el Caribe y ha reafirmado su apoyo al gobierno de Maduro.

Sin embargo, analistas advierten que pese al marco de cooperación elevado, los límites logísticos, financieros y estratégicos para Rusia son considerables. Aunque Moscú pueda transferir armas, radares o inteligencia, desplegar tropas en Venezuela sería mucho más complicado por la distancia y los compromisos de Rusia en Ucrania.

Para el hemisferio latinoamericano, esta alianza refuerza el escenario de polarización geopolítica: por un lado, Venezuela busca garantías de apoyo militar externo para disuadir intervención; por otro, Estados Unidos observa con creciente atención el avance de Moscú en su “patio trasero”.

Implicaciones para Colombia y la región

Dado que Colombia comparte frontera con Venezuela y se encuentra cerca de este escenario geopolítico, los movimientos de Caracas pueden tener repercusiones en temas de seguridad fronteriza, flujos de migración y control del narcotráfico. La colaboración militar reforzada entre Venezuela y Rusia podría generar nuevas dinámicas en la región: desde ejercicios conjuntos, presencia de equipamiento avanzado hasta alianzas estratégicas con otros países afines en América Latina.