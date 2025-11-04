Bogotá reportó una disminución del 43 % en muertes por accidentes durante el puente festivo de Halloween ¿La restricción a las motos funcionó?

El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como positivo el balance de movilidad y seguridad vial durante el puente festivo de Halloween 2025, que se extendió entre el viernes 31 de octubre y el lunes 3 de noviembre. Según los datos presentados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la ciudad logró una reducción del 43 % en las muertes por accidentes de tránsito, un avance significativo frente a las cifras registradas en años anteriores.

Lea también: Por no permitir el ingreso de alcohol indígenas emberá agredieron a funcionarios de la Alcaldía de Bogotá en la UPI La Rioja

El mandatario destacó que la restricción temporal de circulación de motocicletas durante el puente fue una de las decisiones clave que contribuyeron a este resultado. “Después de las medidas que tomamos para este fin de semana, lo primero que hay que decir es que pasamos de siete víctimas fatales a cuatro. Es una reducción de 43 %”, afirmó Galán.

Además del descenso en muertes, el balance general de accidentalidad también mostró cifras alentadoras: se registró una disminución del 13 % en personas heridas y del 14 % en siniestros viales totales. Estos resultados fueron posibles gracias a los controles de tránsito realizados en los principales corredores de la ciudad.

Durante los cuatro días del puente, los Agentes Civiles de Tránsito y la Policía de Tránsito de Bogotá adelantaron operativos para prevenir el exceso de velocidad y la conducción bajo efectos del alcohol o sustancias psicoactivas. En total, se impusieron 1.711 comparendos y se realizaron 930 inmovilizaciones de vehículos y motocicletas.

“Durante estos días de Halloween hubo un trabajo conjunto de nuestras autoridades. Es un resultado positivo, vamos por buen camino”, añadió el alcalde.

Otra medida destacada fue la ampliación de los horarios del sistema TransMilenio durante el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre. El servicio operó hasta la medianoche, una hora más de lo habitual, lo que permitió que 6.800 usuarios accedieran a transporte seguro para regresar a sus hogares.

Galán subrayó que los esfuerzos de su administración continuarán orientados a fortalecer la seguridad vial, reducir los siniestros y promover una movilidad responsable en Bogotá. “Vamos a seguir trabajando para garantizar el orden, la seguridad y la autoridad en nuestra ciudad”, concluyó el mandatario.

Con estos resultados, el Distrito consolida su compromiso con una Bogotá más segura y sostenible, donde las políticas de movilidad priorizan la vida de los ciudadanos y la convivencia en las vías.