Andrés Escobar ‘metió las manos’ por señora que trató de indecente un beso de pareja gay: “Es un delito”

Andrés Escobar, concejal de Cali, por cuenta del partido Centro Democrático, es un político que en diferentes ocasiones ha levantado polémica.
Sin embargo, en esta ocasión, se ofreció para ayudarle a una señora que le tapó los ojos a su hijo cuando una pareja se dio un beso en la boca.
Vea también: “¿Aumenta el precio de los planes sin avisar, sin pedir autorización?”, Hassam sobre famosa empresa
Resulta que en redes sociales, Andrés Montoya compartió su testimonio de lo que le sucedió en la tarde de este lunes festivo 3 de noviembre, cuando fue a almorzar con su novio en Creppes & Waffles del centro comercial Gran Estación.
Según relató Andrés, tan pronto terminaron de almorzar, se levantaron y se dieron un beso en la boca, hecho que causó indignación para una señora, quien le tapó los ojos a su hijo asegurando que esa acción era indecente.
Fue entonces cuando Andrés concluyó que lo que realmente le parece mal es que le enseñen a los niños a que un beso está mal:
“Estaba almorzando con mi novio en el Crepes & Waffles de Gran Estación y apenas nos levantamos, le di un beso. Esta señora le tapó los ojos a su hijo y le dijo que lo que hacíamos era indecente. No somos el peligro para las infancias, peligro quien enseña a odiar un beso”.
¿Qué dijo Andrés Escobar?
El concejal de Cali respondió también a través de su cuenta de X para ‘meter las manos’ por la señora, asegurando que no solamente Andrés no tiene derecho a determinar cómo se debe criar hijos ajenos, así como tampoco puede exponer su imagen porque es un delito.
De esta manera, Andrés Escobar puso a disposición su equipo jurídico para defender a la señora:
“Pongo mi equipo jurídico a entera disposición de esta madre ejemplar para que tome las medidas correspondientes. Ustedes no nos van a venir a dictar cómo criar a nuestros hijos y mucho menos a usar el escarnio público para menoscabar nuestras libertades. Exponer a la señora de esta manera es un delito”.