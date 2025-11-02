María Fernanda Cabal reveló lo que haría si su hijo se convirtiera en “mamerto”

María Fernanda Cabal es una politóloga, empresaria y una de las figuras políticas más controversiales de la derecha colombiana. Actualmente, se desempeña como senadora de la república por el partido Centro Democrático, siendo una de las representantes con mayor votación en su bancada y una de las voceras más reconocidas del uribismo, además buscando darse a conocer como precandidata presidencial.

Más allá de las ideas y posturas políticas con las que cuenta Cabal, sus hijos también han dado de que hablar en varias ocasiones, hace unos meses su hija, más conocida como Luisa Postres, generó polémica por una oferta laboral, siendo blanco de fuertes críticas en redes.

Otro de sus hijos, como lo es Juan José Lafaurie ha logrado destacarse en redes sociales, pues en varias de sus recientes apariciones, sobre todo por TikTok, ha causado risas por los videos junto a su mamá.

Durante el más reciente video retó a su mamá a saber cuánto lo conocía con detalles como su edad, sus hobbys, comidas y también sus mejores amigos. Sin embargo, una de las que más llamó la atención tuvo que ver con “¿Si fuera mamerto que harías?“. Ante la duda, María Fernanda Cabal respondió: ”Uischh, pues no me podrías pedir nada de lo que me pedís porque no te lo daría".

“Además, era mamerto y lo desmamertizaste”, añadió Cabal, haciendo referencia al mejor amigo de su hijo desde que era un niño.

¿Cuántos hijos tiene María Fernanda Cabal?

La senadora María Fernanda Cabal tiene cuatro hijos fruto de su matrimonio con el empresario ganadero José Félix Lafaurie, el cual ha durado más de tres décadas. Sus hijos se llaman Luisa, Denisse, Santiago y Juan José Lafaurie Cabal. Varios de ellos han incursionado en el ámbito profesional siguiendo los pasos de sus padres en la política o la actividad pública, mientras que otros han optado por el emprendimiento. La familia Lafaurie Cabal ha estado en el foco mediático no solo por la carrera política de la senadora, sino también por asuntos de seguridad.