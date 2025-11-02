Gustavo Petro anunció imposición de Cruz de Boyacá para cuatro “héroes” palestinos

En desarrollo de la entrevista virtual que el presidente Gustavo Petro concedió a la cadena de televisión árabe Al Jazeera Mubasher, anunció la condecoración con la medalla Cruz de Boyacá para cuatro palestinos que participaron con sus preguntas, a saber: Mohamed Abu Salmiya, director del Hospital Al-Shifa; la periodista Aya Abutaqiya, sentada entre las ruinas de Gaza, a quien le mataron a su marido y a uno de sus tres hijos: Mahmoud Zaiter, artista y activista al que llaman en gaza el Ministro de la felicidad: y Mohamed Al-Daalasa, víctima en condición de voluntario,que cuida huérfanos y perdió a a 30 miembros de su familia.

En respuesta a sus preguntas, el primer mandatario de los colombianos dijo que “las personas que me han preguntado (…) son héroes de la humanidad, los he seguido en redes, supe de su terror, pero también de la enorme valentía que no deja que el miedo los paralice, que es lo que intenta el poder genocida".

A continuación, el presidente se dirigió en simultáneo al médico, a la periodista, al artista y al voluntario para preguntarles “si ustedes aceptan la Cruz de Boyacá, máximo homenaje que la sociedad colombiana puede brindar (y que) fue creado por el Libertador Simón Bolívar”. Y agregó que “esa medalla se la merecen ustedes, quiero que estén en Colombia, no sé si podamos o cómo hacer para ponérsela, con el corazón de la mayoría inmensa del pueblo latinoamericano que se expresa solidario por la justicia de su lucha, pues se comportaron como un gran ejemplo para las niñas y niños colombianos que quieren estudiar medicina o periodismo o ser artistas para construir felicidad porque al final el objetivo de todo ser humano es vivir libre”.

De otro lado, al final de la entrevista intervino desde Doha (Qatar) Mahmoud Abu Ajour, niño palestino que perdió ambos brazos a causa de un bombardeo israelí, quién le preguntó “¿cómo enfrenta usted las presiones americanas, defendiendo la causa de Gaza?“. En su respuesta, el mandatario anunció que “mañana estaré en Doha, de pronto nos vemos” y recordó “el día en que nos vimos (en Doha) en el sitio hermoso que tienen en Qatar para los niños de Palestina”​​.

Enseguida dijo que “estoy acostumbrado a la persecución, eso me permite resistir un poco con tranquilidad, la tranquilidad de defenderme no solo jurídicamente, sino no dejándome callar”, y concluyó su respuesta afirmando que “mi voz se escucha en el mundo y eso es lo que Trump no quiere que suceda. Hasta ahora ha fracasado, así que estoy tranquilo por eso”.

El entrevistador de Al Jazeera, por su parte, le dijo al presidente: “no puede imaginar los rasgos de la cara de Mahmoud cuando usted dijo que estará mañana en Doha, la felicidad que se ha pintado en su cara”.

A lo cual, el presidente respondió: Muchísimas gracias. Mahmoud, ojalá pueda verte mañana, para abrazarte con la fuerza de mi corazón.