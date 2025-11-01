Papá de Colmenares reaccionó al caso del estudiante uniandino que murió el 31 de octubre: “todo se repite”

El caso de Jaime Esteban Moreno, el joven uniandino que falleció en las últimas horas tras ser agredido, ha causado conmoción a nivel nacional. Luis Alonso Colmenares, el padre del también fallecido Luis Andrés Colmenares, se refirió al caso y aseguró que era inevitable encontrar similitudes entre ambos hechos.

“Hoy, cuando intentaba retomar el orden de mis pensamientos habiendo terminado octubre, la noticia de otro joven de Uniandes muerto en circunstancias dolorosas me estremeció. Todo se repite: Halloween, violencia, silencio. Imposible no volver a Luis Andrés, a ese octubre de hace 15 años que nos marcó para siempre”, advirtió Luis Alonso Colmenares a través de su cuenta en la red social X.

Entre tanto, indicó que el dolor que sufrió en su corazón no solo está atravesado por la tristeza, sino también por la memoria, la rabia y un duelo colectivo. Además, manifestó su solidaridad con los padres del joven Jaime Esteban.

“A la familia de Jaime Esteban, mi abrazo más profundo. A todos nosotros, que no olvidamos, que seguimos esperando justicia y humanidad. ¿Hasta cuándo?“, se preguntó en su publicación en la red social X.

Pero Luis Alonso no fue el único que se refirió a estos tristes hechos. El hermano de Luis Andrés, Jorge Colmenares, también emitió un pronunciamiento lamentando estos hechos.

“¿Otra vez? Un estudiante de la Universidad de los Andes murió tras una fiesta de Halloween. Fue agredido, presuntamente, por algunos de sus compañeros. Lo leí y no pude evitar sentir un nudo en el pecho. Mi hermano también murió un 31 de octubre. Desde entonces, esa fecha dejó de ser solo disfraces y risas: se volvió un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida, y de lo injusto que es cuando la violencia o la imprudencia se la arrebatan a alguien joven", puntualizó Jorge en su pronunciamiento.

¿Qué se sabe del crimen de Jaime Esteban Moreno?

Por lo pronto, todo parece indicar que el crimen de Jaime Esteban Moreno se produjo tras una riña en la que el joven de 20 años resultó brutalmente agredido.

Tras su muerte, se conoció que la Policía capturó a tres personas, que fueron identificadas como Juan Carlos Suárez Ortiz, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres. Si bien la Policía en un primer momento los detuvo por el delito de lesiones personales, el caso ya se está trabajando como un homicidio.

Adicionalmente, se conoció que Fernández Sulbarán y Parra Torres fueron dejadas en libertad, mientras que la captura de Suárez Ortiz ya fue legalizada.