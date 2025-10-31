ONU acusa a Estados Unidos de violar el derecho internacional al atacar lanchas en el Caribe

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió este viernes una contundente acusación contra el Gobierno de Estados Unidos, al señalarlo por violar el derecho internacional con sus ataques aéreos en el Caribe y el Pacífico contra embarcaciones supuestamente vinculadas al tráfico de drogas. De acuerdo con el organismo, las personas a bordo de estos barcos fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales”, un hecho que calificó como “inaceptable” y exigió su inmediata suspensión.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, afirmó que estos ataques han dejado más de 60 muertos y que deben cesar “independientemente de los presuntos delitos que se les imputen”. “Estos ataques, y su creciente coste humano, son inaceptables. Estados Unidos debe ponerles fin”, insistió Türk, quien ya notificó oficialmente su posición al Gobierno estadounidense a través de una portavoz.

Más de 60 muertos dejan ataques de EE. UU. que la ONU califica como ejecuciones extrajudiciales

Por su parte, Washington ha defendido estas operaciones al considerarlas parte de su estrategia contra el narcotráfico y el terrorismo, bajo los principios del derecho internacional humanitario, que, según su interpretación, aplicaría en contextos de conflicto armado. No obstante, la ONU rechazó esa justificación, argumentando que no existe un conflicto armado declarado en esas zonas y que, por tanto, lo que debe prevalecer son las normas internacionales de derechos humanos.

La portavoz del alto comisionado, Ravina Shamdasani, explicó que las acciones de EE. UU. “violan el derecho a la vida” y “constituyen ejecuciones extrajudiciales”, dado que las víctimas no representaban una amenaza inminente que justificara el uso de la fuerza letal. “Según la escasa información facilitada públicamente por las autoridades estadounidenses, ninguna de las personas en las embarcaciones atacadas parecía justificar el uso de armas letales”, puntualizó Shamdasani.

La ONU instó a que los asesinatos sean investigados de manera rápida, independiente y transparente, subrayando que esta no es una opción sino una obligación jurídica de las autoridades estadounidenses.

Finalmente, Türk reconoció la gravedad del narcotráfico, pero recordó que Estados Unidos debe actuar conforme a sus compromisos internacionales y a los tratados contra las drogas de los que forma parte. En ese sentido, la ONU enfatizó que la lucha contra el narcotráfico debe realizarse mediante métodos policiales y judiciales, como la interceptación legal de embarcaciones y la detención de sospechosos, y no a través del uso indiscriminado de la fuerza militar.