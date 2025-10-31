“La tasa de desempleo más baja del siglo”: Gustavo Petro saca pecho por nuevas cifras del Dane

El pasado mes de septiembre de 2025 fue histórico en materia de desempleo, pues la Tasa de Desocupación cerró en 8,2%, un punto porcentual menor a la del mismo mes del año pasado cuando fue de 9,1%, considerado como la cifra más baja de este siglo, apenas comparable con la de 2001, así lo reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

Según el informe, en el noveno mes de este año la Tasa Global de Participación se ubicó en 63,9 % (63,5 % en septiembre de 2024) mientras la Tasa de Ocupación fue 58,7 % comparado con el 57,7 % del mismo mes del año pasado.

En las 13 principales ciudades del país y sus áreas metropolitanas la Tasa de Desocupación fue 8,1 %, mientras en septiembre de hace un año fue 9,2 %. La Tasa Global de Participación se ubicó en 66,4 % (66,2 % el año pasado) y la Tasa de Ocupación fue de 61 % (igual a la del año pasado).

El informe del Dane señala que, en todo el país, a septiembre de 2025 había 40’788.00 personas en edad de trabajar, de las cuales 23’927.000 era la población ocupada, es decir 714 mil personas consiguieron un puesto de trabajo frente al mismo mes de 2024.

Este informe fue celebrado por el presidente Gustavo Petro en sus redes sociales, quien escribió:

“Otra vez para el mes de septiembre tenemos la tasa de desempleo más baja del siglo. Un 8,2% de desempleo que nos muestra nuestra fortaleza y resistencia. Espero en Noviembre ha obtener la cifra más baja no solo de los meses sino de los años“, expresó Petro.

Desempleo por ciudades

El Dane también mostró la Tasa de Desocupación por dominios geográficos de julio a septiembre de 2025. Para este periodo, la Tasa de Desocupación nacional fue de 8,5 %, y por encima de este promedio están: Quibdó (24 %), Riohacha (14,2 %), Sincelejo (11,5 %) e Ibagué (11,4 %).

Las de menores tasas de desempleo en este periodo fueron: Medellín y su área metropolitana (6,4 %), Villavicencio (6,6 %) y Florencia (7,6 %).

La población joven registró una disminución significativa en la Tasa de Desocupación que se ubicó en 14,6% para el trimestre julio – septiembre 2025.

Concluye el informe del Dane que la Tasa de Desocupación desestacionalizada preliminar, en el total nacional, para septiembre de 2025 fue de 8,8 %. Para las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue de 8,5 %.

Por último, el informe del Dane señala que la tasa de informalidad laboral aumentó en 162 mil puestos de trabajo entre septiembre del año pasado y el mismo mes de este año, y se ubicó en 54,5 % en el total nacional, mientras en las 13 ciudades más importantes y sus áreas metropolitanas aumentó en 20 mil puestos de trabajo y cerró en 41,2 %.