En medio de protestas de moteros, hombre se pegó ‘patoneada’ de dos horas para llevarle flores a su amor

Desde el pasado jueves 30 de octubre entró en rigor el Decreto Distrital 528 de 2025, que plantea varias restricciones para la circulación de motocicletas en Bogotá; medidas que han generado el inconformismo de miles de motorizados que han realizado protestas en procura de que se derogue lo planteado por la Alcaldía de Galán. Esta situación ha generado varias afectaciones en TransMilenio, llevando a personas a caminar horas para llegar a su destino; como el caso de un hombre que caminó más de dos horas en procura de darle un ramo de flores a una mujer, historia que se volvió viral rápidamente.

Las cámaras de City TV, captaron con su lente parte de la travesía de Juan Camilo de la Pava, joven que, por los trancones y la falta de buses del sistema, decidió pegarse una larga ‘patoneada’ para lograr su objetivo de conquista, un trayecto de varios kilómetros en el que se demoró dos horas y media, desde el CAD en la Carrera 30, hasta la estación de la Calle 100.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Bogotá amanece accidentada: lamentablemente otro motociclista perdió la vida en Ciudad Bolívar

El gesto de amor de Camilo se viralizó rápidamente en las redes sociales, despertando cientos de comentarios, hombre que aseguró, en una de las reacciones del video de la periodista Daniela Espitia, que todo valió la pena, con las siguientes palabras: “Les puedo garantizar que llegue intacto y que me valoraron bien por el detalle, amar es demostrar y no solo quedarse en palabras”

“Ella en algún momento: Yo no te pedí que hicieras eso”, “Quedó nuevamente demostrado que los hombres enamorados vamos dónde sea y cómo sea”, “Si la muchacha no lo quiere que me busque que yo sí”, “Y todo para que llegue y la novia esté de mal genio por qué se demoró”, “Esperemos que la muchacha acepte”, “¿Qué marca de sal será uno?“, ”A uno no lo han querido es nada", y “Un man enamorado no tiene límites”, fueron algunas de las reacciones.