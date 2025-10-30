Benedetti quiere salir de la Lista Clinton y ya anunció su primera medida para lograrlo

Armando Benedetti, ministro del Interior, anunció que ya dio el primer paso para salir de la Lista Clinton, luego que el gobierno de Estados Unidos decidiera que debía ser incluido, junto con el presidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer y Nicolás Petro.

Este lunes, 27 de octubre, Benedetti manifestó su inconformidad con la decisión de Estados Unidos que, según dijo, lo ha afectado mucho.

Benedetti ya dio el primer paso para intentar salir de la Lista Clinton

“No tengo ni plata ni bienes ni cuentas en los Estados Unidos. Lo de la Lista Clinton me ha pegado muy duro. Todos mis enemigos pueden sentir felicidad. Es la primera vez que pueden sacar bandera y ponerme el pie en el pecho. Ha sido bastante desconcertante. Sigo en shock. Ha sido bastante duro. Las consecuencias de eso son bastante graves. Te congelan, sales de la vida financiera del planeta Tierra”, expresó Benedetti en una declaración frente a varios medios de comunicación.

Al parecer, la decisión de Estados Unidos está basada en que se filtraron grabaciones de audio en las que se hablaba sobre la participación de Benedetti en la financiación de campañas y la obtención de votos para Petro.

Este jueves, 30 de octubre, se conoció que Benedetti ya dio el primer paso para lograr salir de la Lista Clinton, un proceso que muchos aseguran es el más complejo, ya que esta lista tiene el objetivo de identificar a las personas y compañías que tendrían nexos con dineros que provienen del narcotráfico.

“OFAC. He designado como mi representante en Estados Unidos al reconocido abogado Michael Díaz, de la Firma DRT International Law Firm, para que me represente en EL PROCESO ADMINISTRATIVO en curso, buscando mi exclusión de la lista de los designados”, anunció el ministro.