A las protestas de moteros se le suman marchas de Fecode: así está la ‘inmovilidad’ en Bogotá

Bogotá amaneció con una movilidad caótica e imposible, que ha generado retrasos en la operación de TransMilenio, bloqueos en varias vías de la ciudad y un caos para movilizarse a sitios de trabajo, de estudio y prácticamente a cualquier destino. La causa de estos bloqueos son protestas por parte del gremio motero en reacción a duras sanciones impuestas por la alcaldía en su contra durante el primer fin de semana del mes de noviembre. A esto se le suma ahora una movilización de Fecode y el caos vehicular se está volviendo el factor común en Bogotá.

Los docentes del magisterio están protestando en Bogotá y en varias ciudades del país exigiendo garantías en el sistema de salud para los educadores. Teniendo en cuenta que el cambio en el modelo de atención que realizó el presidente Petro ha generado polémica entre los docentes, por nuevos problemas que antes no existían.

Las principales concentraciones en Bogotá se están presentando en el Parque Nacional y se movilizarán hacia la Plaza de Bolívar por la carrera Séptima. Por esto, las autoridades piden tomar vías alternas y ya se está implementando un operativo de movilidad para enfrentar la contingencia.

Afectación en gran parte de la operación de TranMilenio

Por su parte, TransMilenio reporta una grave afectación en su operación, siendo el servicio troncal el más afectado en horas de la mañana. A continuación, conozca el reporte de la empresa de transporte de Bogotá con corte a la 12:27 de la tarde:

Autopista norte con calle 100

Por manifestación ajena a la operación, a la hora cancelamos la ruta GH543 y HH632

Calle 13 con Carrera 50

Por manifestación ajena a la operación sobre el corredor, la flota troncal realiza retornos al occidente en pradera y al oriente en carrera 43.

Cerramos las estaciones de Distrito Grafiti y Puente Aranda.

Troncal sur

Por manifestación ajena a la operación, continúan los desvíos de la flota zonal en el sector y rutas troncales hacen retornos en la NQS con calle 6.

Estaciones cerradas: Comuneros, Santa Isabel, Sena, NQS Calle 30 sur, Calle 38 sur, General Santander NQS, Alqueria, Venecia, Sevillana, C.C. Paseo VIlla del Rio - Madelena, Perdomo, Portal Sur, Bosa, Despensa, Leon XIII, Terreros, San Mateo

Se suspendida la Alimentación en Portal del Sur

Carrera séptima con calle 40

A la hora rutas zonal y duales realizan desvíos sobre este sector .

Carrera séptima con calle 32

Los servicios de buses zonales continúan con desvíos sobre el sector.