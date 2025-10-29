Resultado del último sorteo del Dorado Mañana realizado el 29 de octubre del 2025

Una de las formas más tradicionales de matar el aburrimiento para muchos colombianos, y de gastarse esas ‘moneditas’ que sobran del mandado o ese billete de 2 mil pesos que no tiene un destino final definido, ha sido el famoso ‘Chance’ o lotería, de las cuales hay muchas, brindando opciones múltiples a los connacionales que buscan multiplicar este dinero con varios ceros delante.

Una de las loterías más famosas y reconocidas es ‘El Dorado’, en su edición mañana, tarde y noche, esta última solo para domingos y festivos. Este 10 de octubre del 2025 no fue la excepción y dejó a varias personas con una alegría extra antes del puente festivo, que los cogería con los bolsillos llenos en caso de haber sido uno de los felices ganadores con el sorteo.

Resultado del Dorado Mañana del 29 de octubre del 2025

El número ganador es el: 0109

La quinta: 2

Con este, teniendo en cuenta si cogió las tres o las cuatro cifras, puede acercarse al punto ‘Paga Todo’ más cercano o donde haya realizado la compra de su lotería para reclamar el premio con su tiquete, su cédula de ciudadanía y con el requisito de ser mayor de edad.

Por otro lado, si no se ganó nada, puede seguir participando en las loterías de esta jornada de martes, el Dorado Tarde, Astro Sol, Astro Luna, Bogotá, Quindío, entre muchas otras con premios igual o más grandes que estos.

¿Cuánto paga y cómo funciona el sorteo del Dorado Mañana?

Teniendo en cuenta que hay varias formas de apostar, coger los cuatro dígitos apostados de forma plena paga hasta cuatro mil quinientas veces lo apostado. Si no tuvo tanta suerte y alcanzo a acertar las últimas tres, le paga hasta cuatrocientas veces su apuesta.

Estos datos son sin tener en cuenta las apuesta combinadas, que disminuyen sustancialmente el premio que puede cobrar en caso de tener la mitad de la suerte necesaria.