Problemas con el avión presidencial de Gustavo Petro en Madrid: compañías se negaron a suministrar combustible

El avión presidencial de Colombia enfrentó un inusual contratiempo en Madrid durante el viaje oficial del presidente Gustavo Petro hacia el Medio Oriente. Según reveló Julio Sánchez Cristo, director de La W Radio, la aeronave hizo una escala en la capital española y allí se presentó un problema con el suministro de combustible.

“Durante la escala en Madrid, el avión presidencial tuvo dificultades para recibir servicio. Varias de las compañías encargadas de proveer gasolina en el aeropuerto se negaron a hacerlo”, informó el periodista en su emisión de la mañana.

De acuerdo con Sánchez Cristo, estas empresas son, en su mayoría, de origen norteamericano, lo que habría generado una situación diplomática delicada. Ante la negativa, la aeronave tuvo que desplazarse a una base aérea para que fuera el propio Gobierno de España quien gestionara el suministro de combustible y permitiera continuar el trayecto hacia su destino en Oriente Medio.

El incidente ocurre apenas días después de que se conociera la inclusión del presidente Gustavo Petro en la Lista OFAC (Office of Foreign Assets Control), elaborada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Este listado se utiliza para identificar a personas o entidades señaladas por presuntas actividades que podrían afectar los intereses financieros o políticos de ese país.

Aunque el Gobierno colombiano no se ha pronunciado oficialmente sobre el supuesto veto en Madrid, el hecho ha generado preocupación en los círculos diplomáticos y políticos de Bogotá. Expertos consultados han señalado que, de confirmarse la conexión entre la negativa de las empresas y la situación del mandatario en la Lista OFAC, el incidente podría tener implicaciones en las relaciones bilaterales entre Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea.

Además, este episodio se suma a una serie de tensiones recientes entre el Gobierno Petro y distintos actores internacionales. Durante los últimos meses, el presidente ha criticado duramente la política exterior estadounidense y las sanciones económicas impuestas a países aliados de su administración, como Venezuela.

Mientras tanto, la agenda del mandatario en su gira por Oriente Medio continúa con reuniones de carácter económico y ambiental, donde se espera que busque acuerdos de cooperación en temas energéticos y de transición verde. Sin embargo, el incidente del avión presidencial ha opacado el inicio del viaje, reavivando el debate sobre el impacto diplomático de las posturas políticas del jefe de Estado.