Funcionarios de la Fiscalía llegaron a sede del Pacto Histórico para inspeccionar financiación de campaña

Este miércoles, 29 de octubre, se conoció que la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía habría llegado hasta la sede del Pacto Histórico, con el objetivo de adelantar una diligencia dentro de las investigaciones que se adelantan por la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Ricardo Ospina, director de Blu Radio, reveló que los investigadores adelantan una inspección en la sede del movimiento Pacto Histórico, para revisar los soportes contables, contractuales y financieros relacionados con los pagos realizados durante la campaña.

También le puede interesar: Denuncia: Funcionario de la Fiscalía amenazó a líder de la comuna 13 por exigir justicia por muerte de un vecino

Revisan soportes contables en sede del Pacto Histórico dentro de la investigación por la campaña de Petro del 2022

Según reveló el mismo medio, en esta oportunidad los investigadores estarían revisando los pagos que realizaron durante la campaña a Google por publicidad digital.

El documento, conocido por la emisora, habría sido firmado por el fiscal 50 Anticorrupción, Elkin Javier Ardila Espinosa, que le ordena a la Policía Judicial realizar una búsqueda selectiva en las bases de datos del movimiento Colombia Humana.

En este se solicita la entrega de contratos, facturas, recibos, comprobantes de ingresos, transferencias electrónicas, extractos bancarios, órdenes de servicio y todo lo que acredite transacciones vinculadas con la campaña presidencial del Pacto Histórico.

Con esta diligencia buscan los pagos realizados por el movimiento político a distintas empresas durante la campaña y que son mencionadas en el acta de audiencia número 193, documento base del proceso, y cuya cabeza es el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán.

En esta instancia lo que estaría buscando la Fiscalía es si los hallazgos de la diligencia les permite encontrar suficientes méritos para poder citar a Roa a una audiencia de imputación de cargos.