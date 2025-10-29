Florida marca récord histórico con 15 ejecuciones en 2025: Norman Grim, el más reciente en recibir la pena de muerte por un crimen cometido en 1998

Florida rompió su propio récord de ejecuciones en un solo año tras aplicar este martes la pena de muerte a Norman Mearle Grim Jr., un hombre de 65 años condenado por el homicidio y la agresión sexual de su vecina, Cynthia Campbell, en 1998. La ejecución, realizada mediante inyección letal, eleva a 15 el número total de condenados ejecutados en el estado durante 2025, una cifra sin precedentes desde que la Corte Suprema de Estados Unidos restableció la pena capital en 1976.

La Oficina del gobernador Ron DeSantis confirmó que Grim fue declarado muerto a las 6:15 p.m. (hora local) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada cerca de Starke. El procedimiento utilizó una combinación de tres fármacos: un sedante, un agente paralizante y una sustancia que detiene el corazón.

Un crimen que estremeció a Pensacola

El caso que llevó a Grim al corredor de la muerte se remonta a julio de 1998, cuando su vecina, Cynthia Campbell, fue reportada como desaparecida. Días después, un pescador halló su cuerpo en aguas cercanas al puente de la bahía de Pensacola. La autopsia reveló una agresión brutal: la víctima presentaba múltiples heridas en el rostro y la cabeza, once puñaladas en el pecho —siete de ellas mortales— y signos de abuso sexual.

Las pruebas forenses, incluidas muestras de ADN, confirmaron la responsabilidad de Grim, quien fue declarado culpable de homicidio premeditado y agresión sexual agravada. Durante el proceso judicial, los fiscales describieron el crimen como “extremadamente violento” y “planeado con frialdad”.

El año más activo para la pena de muerte en Florida

El Departamento de Correcciones informó que Grim renunció a presentar apelaciones finales ante la Corte Suprema estatal y federal, una decisión poco común entre condenados a muerte. Su última comida incluyó chuletas de cerdo fritas, puré de papas y un batido de chocolate. No recibió visitas ni asistencia espiritual antes de la ejecución.

Con este caso, Florida supera el récord anterior de ocho ejecuciones en 2014, consolidándose como el estado con más penas de muerte ejecutadas este año, seguido por Texas y Alabama, con cinco cada uno.

El gobernador DeSantis ha firmado ya dos nuevas órdenes de ejecución para noviembre: Bryan Fredrick Jennings, de 66 años, condenado por el homicidio y agresión sexual de una niña de seis años en 1979, y Richard Barry Randolph, de 63, responsable del asesinato de su exjefe en 1988.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), 40 personas han sido ejecutadas en Estados Unidos en 2025, y al menos 18 más están programadas para los próximos meses, en un contexto de creciente debate sobre la aplicación y la ética de la pena capital.